El artista norteamericano Aaron Johnson inaugura en La Térmica su primera muestra individual en España

MÁLAGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, inaugura este viernes 16 de febrero la exposición 'We are made of stardust' ('Estamos hechos de polvo de estrellas'), una muestra que supone la presentación en Málaga de la obra más reciente del artista norteamericano Aaron Johnson y su primera individual en España.

Un total de 16 acrílicos de diferentes formatos, realizados entre 2022 y 2023, componen esta serie con la que el artista explora los orígenes cósmicos del mundo y los seres que lo habitan y ahonda en la interconexión de todos ellos desde su creación más remota.

La sala 014 Vélez-Málaga reúne hasta el 2 de junio estas piezas procedentes de Los Ángeles y Shangái y que han sido comisariadas por Gwenvael Launay bajo la dirección y coordinación de la Almine Rech Gallery.

La exposición supone el proyecto más ambicioso hasta la fecha visto en el país de un autor cuya obra forma parte de las colecciones de instituciones como el MoMA de Nueva York, la Fundación Frederick R. Weisman de Los Ángeles, la Colección Solo de Madrid o el Hudson Valley Center for Contemporary Art.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que "quizás por haberse hecho a sí mismo, por haber inventado sus propias técnicas y elegido un camino muy personal, es tan importante para Aaron Johnson la investigación constante, la búsqueda de territorios nuevos, desconocidos y llenos de retos".

"Esto le ha llevado a pasar por etapas creativas muy diferentes, desde la más política y contestataria, la más apegada a su presente y a su país, a esta última en la que explora ideas mucho más trascendentales, relacionadas con el alma, con las energías, con nuestro lugar como seres humanos dentro de un universo infinito", ha añadido Salado.

La muestra exhibe una cautivadora colección llena de color e imaginación, repleta de detalles que atrapan al espectador, de personajes luminosos y juguetones, seres espontáneos cargados de humor, caricaturescos, grotescos y extraños a la vez, perfiles extraterrestres que conviven con rostros humanos fácilmente reconocibles.

Las obras de Johnson están pobladas por cientos de ojos que se observan con sonrisas abiertas, oídos que se escuchan, corazones que laten a la par y manos que se tocan buscando la cercanía de un pasado que no entendía de diferencias. Partiendo de la sentencia del astrónomo y astrofísico Carl Sagan, "somos polvo de estrellas", el pintor norteamericano trabaja la raíz común de todas las cosas en un entorno espacial, onírico y etéreo.

Para su creación, Johnson combina la pintura de campos de color, trabajando en el suelo y manchando con los pigmentos el lienzo en bruto, dejando que fluya el líquido de forma libre, con la frescura de la pintura en acción. La composición evoluciona orgánicamente y de ella emergen figuras que el creador perfila y humaniza para dar vida a sus composiciones.

En la muestra también se puede ver un vídeo que muestra y resume en unos minutos el proceso de creación de una de sus obras, 'Ethereal Encounter'. "Utilizo lienzos en bruto, que carecen de imprimación, por lo que son muy absorbentes, que recogen muy bien las pinturas acrílicas que vierto, creando estas manchas luminiscentes que son el resultado del fluir de la pintura", explica el propio Johnson sobre su trabajo.

Para el artista, esta es una "técnica de descubrimiento, no tiene plan previo, ni boceto, realmente es un proceso basado en la acción y la reacción, el cuadro se va transformando, el motivo inicial va cambiando y dejo que el cuadro vaya evolucionando solo con estos elementos hasta que de repente veo lo que quiero hacer con él, me lleva a entender realmente lo que quería representar".

Esta visión cosmológica de la serie, según comenta Johnson, llegó una vez realizadas las obras y para el artista representa una conciencia colectiva, revela la interconexión entre los seres en contraposición al individualismo. Tras una etapa previa más apegada a la crítica política y la realidad de su país, Johnson inició esta fase creativa más personal, según él mismo subraya, volcada en un enfoque más espiritual y metafísico.