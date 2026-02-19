Asaja cifra en más de 110 millones los daños tras tren de borrascas, que "han hecho muchísimo daño" en Málaga

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Asaja Málaga, Santiago Sánchez García, ha valorado los daños en la provincia de Málaga tras el tren de borrascas que ha afectado a la provincia en los últimos meses y ha cifrado los daños, de manera provisional, en unos 112 millones de euros.

Así, ha explicado que las afectaciones se centran principalmente en cultivos como el olivar, daños en cítricos, en explotaciones ganaderas en la Serranía de Ronda, en infraestructuras, y en cauces y caminos, entre otros.

En concreto, han precisado que se trata de una estimación realizada a través de un desglose de varios conceptos: pérdidas en cosecha de cultivos, pérdidas en ganadería, daños en cultivos permanentes perdidos y daños en infraestructuras.

En cultivos, el principal afectado ha sido el olivar. A la pérdida de plantones por encharcamiento, plantones partidos y enterrados y enfermedades que afectarán a la viabilidad de plantaciones, se suma la caída de fruto y la imposibilidad de su recolección.

"Y es que, después de estos más de 25 días de agua y viento se cifra la pérdida en 35 millones de euros, teniendo en cuenta también la imposibilidad de obtener aceite virgen extra", han precisado desde Asaja.

Le sigue el tropical donde la pérdida de frutos caídos asciende a casi 19 millones de euros; los cultivos hortícolas --ajos, alcachofas, patatas, espárragos y demás cultivos hortícolas al aire libre--, cuya pérdida se cifra en cerca de 15 millones de euros.

En el caso de los cereales hay una pérdida por la imposibilidad de siembra en casi un 40% de la superficie, lo cual unido a las parcelas encharcadas y perdidas alcanza una cifra de 12 millones de euros. Por último, en los cítricos se da una pérdida superior a nueve millones de euros.

Todo esto se traduce en un total de pérdidas de cosechas de unos 90 millones de euros, según han detallado desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Málaga.

La pérdida de cultivos permanentes, como el olivar, los cítricos y el tropical, se estima en torno de los 10,5 millones de euros, cifra que puede variar en función de la evolución de cultivos que se encuentran en reposo vegetativo como el almendro, pistacho, y garras de espárragos, que aún no han iniciado su proceso de brotación, momento en que se podrá determinar el porcentaje de pérdida final.

Por otro lado, en el caso de la ganadería, fundamentalmente extensiva, la pérdida se centra en abortos, pérdida de animales y dificultad de acceso a las explotaciones impidiendo la retirada de leche y suministro de pienso, ascendiendo esta pérdida a 1,5 millones de euros, a lo que hay que añadir parte de la pérdida de potencial productivo derivada por la merma de la cabaña reproductora.

Por último, han apuntado que los daños en infraestructuras, caminos, acequias, accesos, instalaciones de riego, caída de taludes, inicialmente valorados en más de diez millones de euros, podrá variar según la reconstrucción.

AYUDAS

"Es un problema lo que hemos tenido en toda la provincia de Málaga", ha señalado Sánchez García, al tiempo que ha valorado la "celeridad" que se ha tenido con "el anuncio y publicación, en el caso del Ministerio, del Real Decreto de ayuda".

Al respecto, ha incidido en que "esperamos que con estos presupuestos todos los que han sufrido daños y pérdidas en sus explotaciones por este tren de borrasca, que ha hecho muchísimo daño en nuestra provincia, puedan verse beneficiados y se puedan acoger, y haya presupuesto suficiente para paliar parte de los daños, aunque no llegará al 100%".

En este sentido, ha detallado que "tenemos casos donde por el desbordamiento de los ríos y arroyos se han destruido o se han inundado parcelas enteras de tropicales y cítricos que no sabemos con el paso del tiempo si habrá que llegar incluso a arrancar esas plantaciones y hacer una plantación nueva".

Por lo tanto, ha dicho, "aquí, evidentemente, sí reclamamos que hubiera alguna ayuda adicional para estos casos que han sufrido tantísimo daño en sus explotaciones y tantísimas pérdidas", ha concluido.