La Asociación de Familiares con Alzheimer celebra en Málaga su 35 aniversario con una marcha solidaria y una verbena

El domingo 21 de septiembre, con motivo del día mundial de esta enfermedad, se celebrará el encuentro 'Remember' en la capital

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Málaga (AFA Málaga) cumple, 2025, 35 años de compromiso y acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias. Con motivo de esta efeméride, la asociación ha preparado un programa de actividades que culminará el próximo domingo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, con la celebración de la verbena Remember, una jornada de convivencia, música y solidaridad para no olvidar a los que olvidan. El festival se llevará a cabo gracias a la colaboración del Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga.

El concejal delegado Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos, junto a la presidenta de AFA Málaga, Maria José Domingo, han presentado las distintas acciones este miércoles en el Ayuntamiento.

Así, la jornada del domingo dará comienzo con la III Marcha Solidaria AFA Málaga, cuya salida está prevista a las 10.00 horas desde la Casona del Parque, y finalizará en la Plaza de La Trinidad. Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de la web https://www.alzheimermalaga.org/ en distintas modalidades: individual, en grupo y virtual. La marcha será adecuada a todo tipo de edades y condiciones físicas ya que se trata, sobre todo, de dar visibilidad a la enfermedad y a todas las familias que la padecen.

A partir de las 12.00 horas, la referida plaza se transformará en un gran espacio de encuentro con la verbena Remember, que se prolongará hasta las 19.00 horas. La programación incluirá música en directo de la mano del grupo 80ters, y baile social con la colaboración de Swing Out Studio; y gastronomía solidaria, con una barra a cargo de la Cofradía de la Humillación y Estrella, y una paella elaborada por la Asociación de Vecinos Espencilla del Perchel con precios populares.

También habrá actividades infantiles; mercadillo con artesanía, productos vintage, y dulces tradicionales de las Hermanas Clarisas, así como sorteos; y una visita a La Casa Amarilla Málaga / Promálaga Casa de Socorro para la exposición de video arte y arte sonoro.

UNA SEMANA DE ACTIVIDADES

Además de la jornada del día 21 de septiembre, durante la semana previa se celebrarán distintas actividades culturales y de sensibilización, entre ellas la conferencia 'Avances científicos en la Enfermedad de Alzheimer', que tendrá lugar este próximo viernes a las 12.00 horas a cargo del doctor Jesús Romero Imbroda (Hospital Quirón), en Camino de los Almendrales, 35.

Y el sábado 20 de septiembre se desarrollará una jornada de sensibilización y cultura en El Palo desde las 10.30 horas con una mesa informativa en la avenida Pío Baroja. Y a las 21.00 horas el XI Festival de Cortos de El Palo tendrá a AFA Málaga como invitada oficial, en el auditorio Curro Román, en Playa Virginia.

"Con estas actividades gratuitas, AFA Málaga quiere poner en valor los 35 años que lleva siendo centro de referencia a nivel mundial sobre esta devastadora enfermedad que nos afecta a todos como sociedad y que tan importante es prevenir, detectar precozmente, tratar, acompañar y, sobre todo, investigar", señalan en el comunicado.

Desde AFA señalan: "La Plaza de Doña Trinidad tiene un valor muy especial para AFA Málaga: allí se abrió la primera sede de la asociación en 1990, y en la actualidad funciona con un servicio innovador financiado por el Ayuntamiento de Málaga: "Club social", además de las terapias de familia que llevamos realizando desde nuestros inicios".

Y añaden: "Se ha convertido en un referente en la atención y acompañamiento de personas con Alzheimer. El Club Social de AFA Málaga tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus usuarios, combatiendo el sedentarismo, la soledad no deseada y fomentando la integración social".

AFA también apunta que este espacio, junto con el Centro en el Camino de los Almendrales, desarrolla un proyecto centrado en la neuroprevención, orientado a promover la salud y retrasar el impacto de la enfermedad mediante la combinación de estilos de vida saludables y Terapias no Farmacológicas que, junto a los tratamientos médicos, ayudan a frenar el avance de la demencia y a reducir sus síntomas.