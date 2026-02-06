La asociación Origen España incorpora a la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga como nuevo socio

Archivo - Origen España suma un nuevo socio con la incorporación de la DOP Miel de Málaga. - ORIGEN ESPAÑA - Archivo

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Miel de Málaga, que fue inscrita de forma oficial en el Registro de Indicaciones Geográficas (IIGG) de la Unión Europea el pasado lunes. Con esta adhesión, la entidad suma un total de 95 Indicaciones Geográficas (IIGG) asociadas, que trabajan de forma conjunta para "proteger e impulsar" los sellos de calidad europeos DOP e IGP.

Según ha explicado el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, el compromiso de la asociación se refuerza "con la promoción y la defensa de los productos de calidad diferenciada como la DOP Miel de Málaga, vinculados a un origen geográfico concreto y a un modelo de producción tradicional que les dota de unas características únicas".

En relación a la incorporación de la Miel de Málaga al registro de Denominaciones de Origen Protegida de la CE, la secretaria general del Consejo Regulador de la propia DOP Miel de Málaga, Anabel Rojas, ha explicado que "el proceso de inscripción se emprendió de forma oficial hace 12 años, aunque los apicultores de la región ya hablaban de la Miel de Málaga en 1998".

El sello de calidad DOP reconoce las cualidades singulares de la miel malagueña, derivadas de la amplia biodiversidad botánica y las condiciones climatológicas de la región, así como del "saber hacer" de los apicultores locales, que emplean prácticas tradicionales de trashumancia. Para Rojas, "se trata de un hito histórico que otorga a este producto el reconocimiento y protección que merece".

Con su incorporación a la Asociación Española de Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador busca afianzar "el reconocimiento del producto amparado" y abordar los "retos clave" del sector. En este sentido, la secretaria general ha indicado que "para la DOP es un paso fundamental contar con el apoyo de Origen España y con una red tan amplia que camina hacia un objetivo común, darle valor al producto con origen certificado, local y de calidad diferenciada". "Significa que la Miel de Málaga avanza en la dirección correcta", ha subrayado.

La pérdida de colmenas y la llegada de especies invasoras por el cambio climático, la falta de relevo generacional y la presencia en el mercado de productos adulterados e importados destacan entre los principales desafíos del sector apícola. Frente a ellos, el presidente de Origen España ha insistido en la importancia de "contar con una red de apoyo como Origen España, que conecte a las DOP y a sus productores con las autoridades competentes, y eduque a los consumidores en el significado de los sellos de calidad DOP e IGP".

La adhesión de la DOP Miel de Málaga a Origen España supone un reconocimiento a la labor de la asociación como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial. "Desde su fundación en el año 2008, la asociación trabaja con el apoyo de sus miembros para garantizar el reconocimiento del nombre de estos productos específicos del territorio, que contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico de las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor", ha señalado Pacheco.