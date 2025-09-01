La Asociación de la Prensa de Málaga condena "el asesinato sistemático e impune de cientos de periodistas" en Gaza

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, en un acto sobre los periodistas muertos en la Franja de Gaza. - APM

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha condenado "el asesinato sistemático e impune de cientos de periodistas" en la Franja de Gaza provocados por los ataques israelíes.

Así lo ha expresado su presidenta, Elena Blanco, en el marco de un acto en memoria de estos 247 periodistas, que según Reporteros sin Fronteras (RSF) han fallecido en el terreno palestino, y según han relatado desde la APM en un comunicado. De igual modo, ha recordado que este periodo es "el más mortífero de la historia reciente".

"Hoy nos unimos para decir 'basta ya' y exigir que se respete el derecho internacional humanitario, que establece que los ataques deliberados contra los periodistas constituyen una violación del mismo, y para pedir también que se permita la entrada en la franja a los periodistas extranjeros", ha agregado.

La APM ha secundado así "la iniciativa global impulsada por RSF y el movimiento ciudadano Avaaz, por la que se convocan en este día concentraciones y actividades en todo el mundo". Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y se han recordado los nombres de los profesionales fallecidos el 7 de octubre de 2023 y de los últimos 13 que han muerto en el mes de agosto.

El acto ha contado con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga (Cppam), la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (Amigp), y la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA), cuyos representantes, Teresa Santos, Koke Pérez y Pablo Benticuaga, han leído algunos de los testimonios de los periodistas palestinos que narran "la dureza y el peligro que significa su trabajo, en una guerra que los tiene como objetivo".

También han intervenido en la citada lectura el secretario general de la APM, Ángel Escalera, y los miembros del colectivo, Eduardo Ramos y Marina Polonio.

Asimismo, desde la APM han realizado un llamamiento a los medios de comunicación para "sumarse al apagón informativo previsto", en el que piden dejar "portadas en negro" o hacer mensaje de repulsa, para "exigir el fin inmediato de la masacre de periodistas y el acceso libre de la prensa internacional a la Franja de Gaza".

De este modo, han recordado que esta convocatoria "responde a la escalada de asesinatos de las últimas semanas, en las que han muerto diez periodistas" y cuyo último suceso fue "el 25 de agosto cuando cinco informadores fueron asesinados mientras cubrían las consecuencias de un ataque previo a un hospital".

Por último, han insistido en que Palestina "se convirtió en 2024 en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con cerca de 200 reporteros asesinados en Gaza en los primeros 18 meses de guerra, al menos 42 de ellos durante, o a causa de, su trabajo, según datos de RSF", han concluido.