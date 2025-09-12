Asociación UPlanet, ganadora del Premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de la Diputación de Málaga

La Diputación entrega al presidente de Uplanet y al secretario de la misma, Matías Fernández, y Pablo Cortés, respectivamente, el Premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha entregado este viernes su Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, dotado con 10.000 euros, a la organización malagueña UPlanet por "su compromiso con la cooperación internacional y por el impacto tangible de sus proyectos en miles de personas de comunidades desfavorecidas".

El diputado provincial de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha entregado el galardón al presidente de Uplanet y al secretario de la misma, Matías Fernández y Pablo Cortés, respectivamente, según ha informado en un comunicado la institución supramunicipal.

Martín ha destacado "el compromiso social y solidario" de la sociedad malagueña, que se demuestra "precisamente a través de la existencia de un tejido asociativo tan extenso y que trabaja de forma incansable por las personas más necesitadas tanto en la provincia como fuera de ella".

El acto también ha contado con la presencia de representantes de los distintos grupos políticos representados en la Diputación, que han formado parte del jurado, en concreto han estado: Salomé Hidalgo, de PP; Patricia Alba, del PSOE; Ignacio Garrido, de Vox, y Juan Márquez, de Con Málaga.

PREMIO PROVINCIAL DE SOLIDARIDAD

Este premio se creó en el año 2008 por la Diputación para apoyar a la sociedad civil organizada en su lucha contra la pobreza, por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y por la construcción de una sociedad más crítica, formada e implicada.

La convocatoria de esta edición 2025 fue publicada en el Bopma el pasado 20 de marzo y el plazo para presentar candidaturas se cerró el 8 de abril. Así, las candidaturas deben ser presentadas por personas o entidades distintas y ajenas a aquellas que optan al premio y son excluidas las "autopropuestas".

UPLANET

La candidatura de UPlanet fue propuesta por la Asociación Burgueña de Familiares de Enfermos de Alzheimer, cuya presidenta, Ana María Canto Ponce, destacó que "a lo largo de los años, en nuestra asociación hemos sido testigos del trabajo realizado por UPlanet en el ámbito de la cooperación internacional y de su impacto positivo en diversas comunidades vulnerables, especialmente, de África, a través de proyectos que mejoran el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos".

"La labor que realizan no se limita a ofrecer asistencia, sino que también promueven la dignidad de las personas y el respeto por los derechos fundamentales", añadió Canto.

La organización malagueña UPlanet fue fundada en 2019 y desarrolla proyectos de cooperación internacional basados en los valores de los Derechos Humanos, la solidaridad y la justicia social, principios que "guían todas sus iniciativas y que son el reflejo de su compromiso con un mundo más justo".

Esta labor la hacen de forma directa, acompañando a comunidades vulnerables en situaciones extremadamente precarias y en lugares donde los derechos básicos "son un lujo".

Un ejemplo es el trabajo realizado en la Clínica Zia Angelina de Uganda donde han logrado "mejorar la atención materno-infantil, un sector en el que las deficiencias eran alarmantes". Con este proyecto, miles de mujeres han recibido atención médica y miles de niños han nacido en condiciones seguras.

El impacto de UPlanet "no se limita sólo al ámbito internacional. En el marco de la Unión Europea, ha trabajado en proyectos de sensibilización a través del programa Erasmus+ para dar a los jóvenes europeos la oportunidad de involucrarse en iniciativas que les permitan reflexionar sobre su papel en la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social", según han destacado desde la Diputación.

UPlanet también ha demostrado "su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad a través de sus alianzas con organizaciones como la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid).

Los premiados en ediciones anteriores fueron la misionera Virginia Alfaro, la entidad social Brazadas Solidarias, la ONGD malagueña Pozos sin Fronteras, Manos Unidas y la Asociación Madre Coraje, entre otras personas y entidades.