Atendidas once personas en el incendio en el barrio de Miraflores de Málaga capital

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga han atendido a once personas afectadas por el incendio ocasionado este jueves en la vivienda de un edificio del barrio de Miraflores (Málaga), de las cuales siete han requerido traslado a centros sanitario.

Entre los afectados, todos ellos por inhalación de humos o crisis de ansiedad, se encuentra una mujer embarazada y dos menores de cinco y siete años, que han sido trasladados al Hospital Materno-Infantil de Málaga, ha precisado el 061 en una nota.

Los otros tres afectados se han trasladado al Hospital Regional de Málaga y un sexto al centro de salud de Miraflores; no existiendo ningún paciente en situación crítica. Además, se han atendido a dos bomberos que no han requerido traslado a centros hospitalarios y han sido asistidos in situ por los equipos sanitarios, ha explicado.

El centro coordinador de urgencias y emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en Málaga recibió el aviso a las 09.26 horas del jueves para la atención sanitaria de los afectados por el incendio en la quinta planta de una vivienda de dicho edificio, situado en la calle Mirapetunias.

Desde la sala de coordinación, se desplazaron al lugar dos equipos de emergencia sanitaria 061, una unidad de coordinación avanzada del 061, dos unidades de urgencias sanitarias del Servicio Andaluz de Salud y un equipo de traslado de pacientes críticos, así como dos ambulancias de la red de transporte urgente.

Una decena de vecinos han avisado a Emergencias 112 Andalucía sobre las 09.30 horas de la existencia de humo y llamas en una vivienda en la quinta planta del edificio, según han informado desde dicho servicio. Hasta cinco dotaciones de Bomberos de la ciudad han trabajado en las labores de extinción, según han indicado a Europa Press desde dicho cuerpo.