El auditorio Curro Román de Málaga acoge el día 20 la gala final del XI Festival de Cortos de El Palo-Paco Leal

Durante el acto en el recinto de Playa Virginia se proyectarán las obras finalistas de esta edición y se darán a conocer los premiados

MÁLAGA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Curro Román de Playa Virginia, en Málaga capital, acoge el sábado 20 de septiembre, a partir de las 21 horas, la gala final del XI Festival de Cortos de El Palo-Paco Leal, donde se proyectarán las obras finalistas de esta edición y se darán a conocer los títulos premiados.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto con Rodrigo Muñoz y Francisco Valentín, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de El Palo y de la organización, ha presentado los cinco cortometrajes finalistas seleccionados por el jurado, entre los 60 que han concurrido a esta undécima edición.

La gala, que estará presentada por el periodista malagueño Diego Banderas, tendrá entrada libre hasta completar aforo. Los cinco cortos finalistas que se proyectaran son 'Co-Do', de Cucho L. Capilla; 'El penúltimo error', de Enrique García; 'No estamos locos', de Lucía Criado Rosas; 'Perla', de Ignacio Nacho; y 'Un rato más', de Ruth Porro y Pablo Anarte

Los dos primeros premios, elegidos por el jurado, más el galardón que concede el público, recibirán un premio en metálico además de una estatuilla.

Por su parte, se otorgará una mención especial que obtendrá un curso en la Escuela de Cine del Palo 'School Training'. Por último, se otorgará el premio AVV El Palo al corto que mejor represente los valores sociales y comunitarios al que le entregará una estatuilla más un obsequio.

El jurado oficial de esta edición ha estado compuesto por la actriz malagueña Gaia Doblas, el periodista y escritor Alfonso Vázquez, la abogada Alicia García-Cabrera y la productora creativa Sophie Neave.

Como en ediciones anteriores, durante la gala se llevará a cabo un homenaje a una figura vinculada con el mundo del cine malagueño. En esta ocasión, la homenajeada es la actriz Mercedes León.

El corto de exhibición del festival se centrará en el Alzheimer, con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de la memoria, el cuidado y la empatía. La actividad se realiza en colaboración con AFA.

Este evento se enmarca dentro de las actividades que organiza el distrito Este denominadas 'Verano del Este' y está organizado por la AVV El Palo, con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito Este, y patrocinado por: Empresarios Málaga Este (EME); la escuela de cine y sonido 'School Training'; Centermovil Verona Motor Fiat El Palo; Cortos de Metraje (CDM); Guillermo Ramos Óptico, Anelair, Peña El Palustre, Amfremar, Pisos de Málaga Real Estate y GM Dental. Por último, los asistentes contarán con una barra solidaria, cuya recaudación irá destinada a la Casa de la Esperanza.