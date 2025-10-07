El auditorio Edgar Neville recibe a 400 alumnos de hostelería de la provincia en las jornadas Genius

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participa en la entrega de premios Genius 2025 que organiza la institución provincial a través de Sabor a Málaga y la Fundación El Pimpi - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 400 alumnos de hostelería de la provincia de Málaga se han dado cita este martes en el auditorio Edgar Neville de la Diputación en una jornada con motivo de la cuarta edición de 'Genius, Imagina lo extraordinario', donde han tenido la oportunidad de participar en un laboratorio creativo con las seis personas que han sido reconocidas este año.

Se tratan de Anabel Martínez, de La Joya de Antequera; Anaís Carretero, de Industrias Cárnicas de Benaoján; Francisco Manuel Pérez Hidalgo, de Bodegas Pérez Hidalgo de Álora; Montse Navarro, de Bodegas Cortijo la Fuente de Mollina; Mari Carmen Torres, de La Huerta de Carmen de Coín, y Miguel López, de Mistela de Arriate, los que han sido premiados en esta cuarta edición y han protagonizado distintas acciones con el fin de dar a conocer sus trayectoria.

El pasado 1 de octubre el encuentro fue con prensa especializada y este martes es el turno de las escuelas de hostelería, han recordado desde Diputación.

En esta cuarta edición, el encuentro con los estudiantes de la Escuela de Hostelería IES María Zambrano Castillo del Marqués, IES Universidad Laboral, IES La Rosaleda, Escuela Jacaranda, Estudio de Cocina y Sala Cantera de la Fundación El Pimpi, Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula, La Fonda, así como profesionales de restaurantes y comercios del sector ha tenido lugar en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha sido el encargado de darles la bienvenida y ha expresado que gracias a Genius "se visualiza el trabajo que se hace en el agro malagueño para llenar nuestras despensas y para sentirnos orgullosos del sector agroalimentario de la provincia de Málaga". En este sentido, ha señalado que Sabor a Málaga "es un proyecto de éxito colectivo".

Asimismo, Salado ha valorado el trabajo de los chefs, "esos grandes embajadores, que transforman la materia de nuestra provincia y que cada vez están cuidando más el producto local, transformando las recetas de nuestras abuelas y de nuestras madres con la innovación".

A los jóvenes asistentes les ha animado "a perseguir sus sueños y seguir formándose para encontrar empleo en un mundo tan competitivo". "La mejor política social que puede hacer la administración pública es invertir en formación para que las personas puedan conseguir trabajo", ha añadido.

Desde las 12.00 horas, los estudiantes han participado en un laboratorio creativo que ha incluido charlas dinámicas, debates y una degustación sensorial, lo que les ha permitido descubrir la pasión, los secretos y las fuentes de inspiración de los protagonistas. Una experiencia que les ha permitido adentrarse en la inspiración y creatividad de cada Genius, conocer sus fuentes, entender sus pasiones y percibir los detalles que lo hacen únicos.

Genius es un proyecto de la Fundación El Pimpi de la mano de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, Fundación Mahou San Miguel y La Sole del Pimpi, que reconoce y difunde el talento de quienes, desde la tradición y la innovación, elevan la gastronomía malagueña a otro nivel.