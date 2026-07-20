El Auditorio Eduardo Ocón acoge el 41 Certamen de Baile Ciudad de Málaga este viernes

Cartel del XLI Certamen de Baile Ciudad de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Eduardo Ocón, situado en el Paseo del Parque, acogerá el próximo viernes 24 de julio la edición número 41 del Certamen de Baile Ciudad de Málaga a partir de las 18,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Esta iniciativa, promovida por la Escuela de Baile José Lucena y que cuenta con la colaboración del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, tiene como objetivo promover y potenciar los bailes tradicionales locales y motivar a los nuevos valores en los estilos musicales autóctonos.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, junto con el director de la escuela de baile organizadora del evento, José Lucena, han presentado este lunes la programación de este certamen que contará con la participación de 13 escuelas y colectivos de baile que exhibirán diferentes estilos musicales tradicionales con sus correspondientes típicos de cada región. El cartel de esta edición ha sido obra de Lola Chaves.

Como en ediciones anteriores, participan escuelas y academias de baile de las que han salido artistas ya consolidados que hoy día forman parte de Compañías Nacionales de danza como el Ballet Nacional de España o la compañía Flamenca de Sara Baras, entre otras.

El certamen consta de dos apartados, cuyas duraciones máximas se han ampliado en esta edición. Por un lado, el apartado de 'Baile Malagueño', en el que se puede ejecutar cualquier folclore autóctono de Málaga como malagueñas de fiestas, verdiales o fandangos, con una duración máxima de ocho minutos.

Por otro lado, en la modalidad de 'Baile Libre' se puede ejecutar cualquier baile de especialidades como el flamenco, la danza, el ballet, baile contemporáneo o cualquier fusión, con una duración máxima de diez minutos. A su vez, se divide en cinco categorías por edad para que puedan participar desde niños hasta las personas más mayores.

Este certamen nació de la iniciativa de la recordada Peña Parque Mediterráneo. Durante muchos años, se celebró en el Parque del Oeste y en el año 2000 se trasladó al Real de la Feria de Málaga hasta 2012. De 2013 a 2015, el bailaor José Lucena, formado en sus inicios en este certamen y con la ayuda de Paqui Frías y su asociación 320 Viviendas, se pudo seguir celebrando esta cita cultural.

A partir de 2016, el certamen se realiza gracias al apoyo del Ayuntamiento de Málaga y se celebra de manera itinerante entre Tabacalera, el Auditorio Municipal y el auditorio Eduardo Ocón.