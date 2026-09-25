El Aula Municipal de Flamenco de Málaga retoma su actividad con la actuación de la cantaora Isabel Soto

Archivo - Fachada del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 23 edición del Aula Municipal de Flamenco de Málaga retomará su actividad este próximo lunes con la actuación de la cantaora malagueña Isabel Soto, acompañada a la guitarra por su hermano Antonio Soto.

Este ciclo, de carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

El Consistorio ha explicado en un comunicado que la actuación comenzará a las 19,30 horas y que las entradas se pueden retirar el mismo día de 09,00 a 13,30 horas, en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en Camino San Rafael 99. Las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18,00 horas.

El coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, ha destacado de Isabel Soto que es "una artista de dinastía muy flamenca de Málaga" que desde muy joven "sintió el arte flamenco que lógicamente corre por sus venas".

Fernández la define como una "cantaora muy completa, especializada en los cantes festeros" y ha subrayado que la artista "expresa con profundo sentimiento todos los palos del flamenco y domina la parcela del baile flamenco donde suele ejecutar con exquisito estilo varios palos".

El Aula Municipal de Flamenco continua manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia.

En esta edición, el cartel cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile de parte de Antonia Contreras, José de Chaparro, Isabel Soto, Chelo Soto, Rosi Campos y Elena Pino 'La Kuki', además de los cuadros flamencos de Carmen González y Las Repompas.

Al igual que en años anteriores, las sesiones volverán a celebrarse los últimos lunes del mes. La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile.

Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor. El cartel ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.