Aurora Luque recibe el tercer Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética en Rincón de la Victoria (Málaga)

La poeta Aurora Luque, junto al alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza. - FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La poeta Aurora Luque ha recibido este jueves el III Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, concedido por la Fundación Manuel Alcántara y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) en reconocimiento a su destacada aportación a la poesía española contemporánea.

El acto ha tenido lugar en la Casa Fuerte Bezmiliana del municipio malagueño y ha contado también con el alcalde, Francisco Salado, y con el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza.

Así, Salado ha destacado la relevancia del Premio Antorcha de Honor como reconocimiento a grandes figuras de la literatura, y ha subrayado que Aurora Luque representa "el talento, el rigor intelectual y la excelencia literaria", cualidades que la convierten en una merecida merecedora de este galardón.

El presidente de la Fundación Manuel Alcántara ha puesto en valor la trayectoria de la galardonada, señalando que "es una de las voces poéticas más relevantes de nuestro tiempo gracias a una obra impecable". Pedraza ha destacado, además, el carácter mediterráneo y culto de la poesía de Aurora Luque, rasgos que conectan con el legado de Manuel Alcántara.

Durante la entrega del premio, Aurora Luque ha declarado que se trata de un premio muy especial por muchas razones. "En primer lugar, porque detrás están Manuel Alcántara y la Fundación Manuel Alcántara. También porque se concede en la Axarquía y, concretamente, en Rincón de la Victoria, una zona muy querida para mí y vinculada a muchos momentos de mi vida".

Además, para la poeta, que lleva 35 años residiendo en Málaga, este galardón "desmiente aquello de que nadie es profeta en su tierra".

Aurora Luque Aurora Luque (Almería, 1962) es poeta, traductora de poesía y doctora en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Vivió su infancia en Cádiar (Alpujarra granadina) y reside en Málaga desde 1988.

Entre sus publicaciones de poesía destacan 'Las sirenas de abajo. Poesía reunida 1982-2022' (Acantilado, Barcelona, 2023), 'Un número finito de veranos', con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 2022, y 'Gavieras' (2020), galardonado con el Premio Loewe. 'Carpe amorem', recopilación de su poesía amorosa, se reeditó en Sevilla en 2021. En 2022 apareció la traducción al sueco de una selección de su obra, 'Grip Natten' (Ellerströms Förlag).

Otros títulos de su obra poética son 'Personal & político' (2015), 'La siesta de Epicuro' (2008), 'Camaradas de Ícaro' (2003), 'Transitoria' (1998), 'Carpe noctem' (1994) y 'Problemas de doblaje', que obtuvo un accésit del Premio Adonáis en 1990.

Como investigadora, se ha interesado por el mundo clásico y la literatura escrita por mujeres. Ha estudiado la obra de dos autoras malagueñas olvidadas, como son María Rosa de Gálvez e Isabel Oyarzábal.

En su faceta como traductora ha trabajado con poesía griega antigua, entre otras obras, 'Poemas y testimonios', de Safo (Acantilado, 2004 y 2024), y 'Grecorromanas' (Austral, 2020), así como las antologías 'Aquel vivir del mar. El mar en la poesía griega' (2015) y 'Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega' (2000). También ha traducido a autores como Anne Carson, Louise Labé, Renée Vivien y Catulo, además de la novela 'After Sappho', de Selby W. Schwartz.

El Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética nació en 2024 con el objetivo de reconocer a autores que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la poesía española y a mantener los valores literarios de Manuel Alcántara. En su primera edición distinguió a Luis García Montero y, en la segunda, a Luis Alberto de Cuenca. Está dotado con 4.000 euros.

El galardón mantiene, además, una vinculación especial con Rincón de la Victoria, municipio en el que Manuel Alcántara encontró su lugar de residencia y una fuente constante de inspiración para su obra. El poeta malagueño vivió allí desde los años sesenta y estableció definitivamente su residencia en la localidad en la década de los 80, donde permaneció hasta su fallecimiento en 2019.