Autocamper, Cola Jet Set, Jetstream Pony y Apartamentos Acapulco a la cabeza del Málaga Pop Fest 2025

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Málaga Popfest 2025 celebra su séptima edición este 14 y 15 de noviembre en la Sala Marte. Las bandas inglesas The Proctors, Autocamper y Jetstream Pony pondrán la nota internacional a un cartel que albergará también los directos de las nacionales Cola Jet Set, Apartamentos Acapulco, Vosotras Veréis, Pálida Tez y Pequeño Mal.

Organizado por el Colectivo Boliparty, el evento "mantiene su espíritu autogestionado, sin patrocinadores y con el mismo objetivo desde 2018: preservar y celebrar la cultura indiepop en todas sus formas", han indicado desde la organización en un comunicado.

Con un programa confeccionado con mimo, el festival promete dos jornadas "hiper-vitaminadas y estratosféricas de guitarras, melodías y emoción pop que harán historia en la escena musical malagueña". Las entradas ya se pueden adquirir en Entradium.

La edición 2025 del Málaga Popfest reúne una cuidada selección de bandas que representan el pop independiente actual, tanto nacional como internacional. El evento abrirá su primera jornada el viernes 14 de abril a partir de las 18.30 horas con los directos de la escena indie en el país.

Pálida Tez son parte de la nueva generación del noise pop español, con guitarras afiladas y bases rítmicas potentes provenientes de Albacete. Bajo el sello El Genio Equivocado, han sido reconocidos como Mejor Banda Emergente en el Referéndum 24 del programa 'Todos los Discos son Grandes'.

Desde Carabanchel llega pura dinamita de power pop y punk rock divertido, directo y costumbrista con la propuesta de Vosotras Veréis, que presentan en Málaga su disco Vamos tarde (Hurrah! Música). La apuesta local de esta edición llega con el concierto de Pequeño Mal. Saray y Lolo (Hazte Lapón) regresan con una nueva formación junto a miembros de Living Camboya y Super Cadáver para ofrecer un estallido de new wave y noise pop con canciones de inminente debut en El Genio Equivocado.

Un primer día de cartel que terminará con Athens Pop, Underground Fest, Murciégalas Dúo y Manpop con sus respectivas sesiones en la cabina de dj, como transición a la segunda y final jornada de Málaga Popfest.

El sábado 15 de noviembre los asistentes podrán disfrutar de directos desde las 18.30 horas. Autocamper, Jetstream Pony y Apartamentos Acapulco se suman al cartel del sábado. Junto a ellos, Cola Jet Set, surgidos en Barcelona de Los Fresones Rebeldes, regresan con su pop optimista, inmediato y luminoso.

El festival despedirá esta edición con un cierre de lujo con la banda británica de culto The Proctors, herederos del sonido Sarah Records y creadores de melodías luminosas y atmósferas shoegaze con alma pop.

Luis Elefant, todo un símbolo de la escena, será uno de los encargados del fin de fiesta con su dj set, junto a los de Satelitrex, y Madrid Popfest para despedir el evento con la presencia de más indiepop y celebración. Las entradas para ambos días ya se pueden adquirir en Entradium.

El Málaga Popfest forma parte de la red internacional de festivales Popfest, con sedes en Santiago de Chile, París, Roma o Madrid, que comparten un mismo espíritu: independencia, autogestión y amor absoluto por el pop.