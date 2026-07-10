Autorizado el regreso de los desalojados de la urbanización Flamengos por el incendio de Benahavís (Málaga)

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos que tuvieron que ser alejados de forma preventiva de la urbanización Flamingos debido al incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís han sido autorizados a regresar a sus viviendas.

Así lo han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press. Cabe recordar que un millar de personas han sido desalojados por el incendio y son vecinos de la Urbanización Parque Botánico y de la urbanización Montemayor, junto con los de la primera línea de la urbanización Los Flamingos, que son los que ya han sido autorizados para regresar.

El polideportivo de la localidad se ha habilitado para atender a los desalojados que lo necesiten y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque hasta el momento, solo una decena de vecinos han hecho uso de esta alternativa, ya que la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

Un total de 235 efectivos de los distintos operativos siguen trabajando en la zona del incendio. En las tareas de extinción, el Plan Infoca ha mantenido desplegados durante la noche 129 efectivos por tierra y diez autobombas.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha seguido la evolución de la emergencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en el Llano de La Ermita.

CASI 300 LLAMADAS AL 112

EMA 112 ha gestionado casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16,30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Estepona y Benahavís, a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (se ha movilizado la Unidad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Pedro de Alcántara) y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17,30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.