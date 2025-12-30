El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande mantiene activo el dispositivo de seguimiento de incidencias tras el temporal

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, realiza un seguimiento directo de las zonas afectadas por las últimas lluvias. - AYTO. ALHAURÍN EL GRANDE

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Anthony Bermúdez, ha realizado este martes un seguimiento directo de las zonas afectadas por las últimas lluvias y ha informado de que el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo municipal de seguimiento de incidencias.

Acompañado por concejalas y concejales del equipo de Gobierno, Bermúdez ha revisado las principales zonas de la localidad en las que se han registrado incidencias debido al temporal del pasado fin de semana y ha mantenido una reunión técnica de valoración de la situación actual del municipio.

Este martes es el día de luto oficial decretado después de una semana "especialmente dolorosa", marcada por el fallecimiento de cuatro vecinos; dos jóvenes en un incendio el pasado día 25 y otros dos vecinos a consecuencia de los episodios de fuertes lluvias, han indicado en una nota desde el Consistorio.

El alcalde ha querido reiterar públicamente el pésame institucional y el apoyo a las familias afectadas. "Después del terrible dolor que hemos sentido en los últimos días, una semana muy triste y dolorosa para el municipio con esas pérdidas humanas que hemos tenido que sufrir, quiero reiterar todo nuestro apoyo a las familias y allegados en estos momentos de profundo dolor", ha dicho.

Así, ha señalado que el Ayuntamiento continuará durante los próximos días manteniendo el seguimiento de la situación y actuando "con la máxima diligencia para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos".

En cuanto al balance material, ha informado de que no se han registrado daños materiales de especial relevancia en el término municipal. "El balance de las últimas lluvias es positivo desde el punto de vista material, ya que no tenemos que lamentar grandes o importantes daños, más allá de algunas incidencias puntuales que han sido notificadas", ha señalado.

Durante los últimos días, los Servicios Operativos municipales han llevado a cabo numerosas actuaciones de limpieza y mantenimiento tanto en el casco urbano como en zonas rurales. Entre ellas, se incluyen trabajos en el campo de fútbol municipal Miguel Fijones, el arreglo de pequeños desperfectos en distintas calles del municipio y la retirada de cañas y restos vegetales en enclaves como el Molino de los Corchos y la Loma del Lobo.

Bermúdez ha querido destacar de manera expresa la labor del personal municipal y ha querido "agradecer muy especialmente el gran trabajo que están realizando los Servicios Operativos municipales, atendiendo con rapidez y eficacia las incidencias comunicadas por nuestros vecinos y vecinas".

Asimismo, se ha revisado el estado de los caminos rurales del municipio y ha anunciado que "los técnicos municipales están elaborando actualmente un informe técnico que será remitido a la Junta de Andalucía para que pueda actuar urgentemente en los caminos de su titularidad, así como para planificar actuaciones de emergencia por parte del Ayuntamiento en aquellos caminos de titularidad municipal que se hayan visto afectados".

En este documento se incluirán también los caminos rurales de Villa del Guadalhorce, concretamente Piegallina (alto y bajo) y Navarrete, cuyos estados ya han sido supervisados.

Bermúdez ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana en estos momentos y ha recordado a la ciudadanía que permanece activo el canal de comunicación con los Servicios Operativos municipales.

"Ante cualquier incidencia no detectada hasta el momento, los vecinos pueden contactar directamente con los Servicios Operativos o utilizar la aplicación municipal Más Alhaurín para notificar posibles daños derivados de las lluvias", ha incidido el regidor.