El Ayuntamiento avanza en el Plan de Barrios con actuaciones en la zona de Sierra Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) continúa avanzando en el Plan de Barrios, una iniciativa municipal destinada a mejorar y reforzar el mantenimiento de estos espacios residenciales y comerciales de la ciudad.

El teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha informado de que en estos momentos la Brigada de Barrios se encuentra actuando en la zona de Sierra Estepona, donde entre otras labores se llevará a cabo la reordenación del tráfico en tres vías de este área, lo que supondrá sumar 98 plazas más de aparcamiento. Así, la calle Miguel Clavijo pasará a tener de 36 a 70 aparcamientos, Pilar Bardem de 30 a 53 y Alejo Carpentier de 38 a 79.

También ha explicado el responsable municipal, que en este mismo sentido, el Consistorio está mejorando la superficie de dos parcelas que son utilizadas como zona de estacionamiento. Para ello, se está trabajando en la compactación del terreno, hormigonado de los accesos, la señalización de plazas y el vallado de la zona.

Además, a estas actuaciones se suma, la reparación del acerado en distintos tramos, actuaciones en materia de movilidad, como ampliación de aceras y rebaje de pasos de peatones y la sustitución de la luminaria en todo el perímetro de esta zona residencial por una más eficiente.

De igual modo, según ha informado el concejal, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y proteger a los peatones, se ejecutarán trabajos de calmado de tráfico mediante la instalación de resaltes en distintas vías donde se ha detectado que los vehículos circulan a una velocidad superior a la recomendada.

Otra de las acciones que se incluye en esta zona de Sierra Estepona es la plantación de unos 90 árboles, para contribuir a incrementar la masa arbórea, generar nuevas zonas de sombra, mejorar la calidad ambiental y embellecer este entorno.

A través de estas intervenciones, que según ha declarado el concejal, se han planificado de acuerdo con los representantes de las comunidades de vecinos, el Consistorio continúa avanzando en un modelo de ciudad que combina la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos con el cuidado del medio ambiente y la creación de espacios sostenibles y agradables, que mejoren la calidad de los vecinos.