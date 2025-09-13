El Ayuntamiento entrega los Premios Ciudad de Málaga 2025

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha sido escenario este pasado viernes de la entrega de los Premios Ciudad de Málaga 2025 y que se han otorgado en las modalidades de Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al frente de la Corporación local, ha presidido el acto en el que también han estado presentes, en representación de la Junta de Andalucía, las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Cultura y Deporte, Carolina España y Patricia del Pozo, respectivamente.

Por parte de la Diputación provincial de Málaga han asistido el vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa, Manuel Marmolejo, y la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; mientras que por parte del Gobierno de España, la representación ha sido a cargo del subdelegado en la provincia de Málaga, Javier Salas.

Jorque González ha sido distinguido como ganador del Premio Ciudad de Málaga al Turismo. Es el director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio y un profesional entregado al mundo del Turismo. Además, en su trayectoria destaca el compromiso social y solidario con la ciudad.

Mientras el Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio se lo ha llevado Torsa Global, una compañía malagueña especializada en el diseño y fabricación de soluciones de alto nivel tecnológico para los sectores de la industria pesada, industria logística, farmacéutica, industrial, agroalimentaria y el sector de las energías renovables, que fue fundada en 1995 por Mariano Barroso.

Por su parte, Luis Fernando Martínez ha merecido el Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología, pero lo ha recogido Teresa de Luque, viuda de Fernando Martínez, fallecido el 14 de julio de este año, después de la fecha en la que se publicó que ganaría este premio. Martínez fue director de AT4 Wireless y entre sus méritos destaca que fundó Cetecom, embrión de AT4 Wireless, pionero en el Málaga Tech Park.

El Premio Ciudad de Málaga al Deporte ha sido para Antonio Jesús López Nieto por su trayectoria al frente de la gestión deportiva, especialmente como presidente de Unicaja Baloncesto. Consiguió cuatro títulos la pasada temporada, un hito histórico a nivel nacional e internacional. Estos títulos son la Copa Internacional FIBA; la Súper Copa de España; la Copa del Rey 2025 y la Liga de Campeones de Baloncesto.

Jorgue Rando se ha llevado el Premio Ciudad de Málaga a la Cultura. Recibe el galardón por su labor de mecenazgo con el arte y la cultura malagueñas. Este artista ha estado vinculado al movimiento del arte neoexpresionista.

Mientras, el Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad ha sido para la Congregación de Hermanas de la Cruz que celebra en 2025 su 150 aniversario, evento que marca un hito en su trayectoria de servicio y dedicación a los más necesitados y fue fundada en 1875 por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla.

El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga se lleva el Premio Ciudad de Málaga a la Educación en el año en el que ha celebrado medio siglo de dedicación, consolidándose como un pilar fundamental para la educación y el desarrollo en la ciudad. Durante estos años, ha democratizado el acceso a la educación superior, permitiendo que miles de malagueños persigan sus sueños académicos y profesionales.

Por último, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental se lo lleva la Asociación de Amigos del Jardín Botánico- Histórico de la Concepción, que se creó en 1995 para la promoción, el estímulo y el apoyo al Jardín de la Concepción, así como el fomento y protección de la riqueza botánica de Málaga y su provincia, en colaboración con el Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga'.