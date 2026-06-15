El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) activa el servicio de salvamento y vigilancia en las playas

El Ayuntamiento de Estepona activa el servicio de salvamento y vigilancia en las playas. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que desde este lunes está activo el servicio de salvamento y vigilancia en la playas del municipio, concretamente, se prestará en La Rada, El Cristo, El Padrón, El Saladillo y Arroyo Vaquero, siendo éstas las más concurridas del término municipal.

En una nota han precisado que un equipo formado por 47 personas proporcionarán asistencia durante estos tres meses de forma ininterrumpida, durante ocho horas diarias, desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, de lunes a domingo.

El dispositivo comprende la vigilancia de las zonas de baño al objeto de atender cualquier incidencia que se produzca, búsqueda, rescate, salvamento, evacuación de víctimas del medio acuático, además de informar al ciudadano ante posibles riesgos derivados del baño, asesorar sobre las respectivas precauciones del mismo e informar sobre las prohibiciones contenidas en la Ordenanza de Uso y Disfrute de las Playas de Estepona.

Además, se extiende a las piscinas municipales del complejo polideportivo Santo Tomás de Aquino. En este reciento, el servicio de vigilancia y socorrismo se hará en horario de 12,00 a 19,00 horas de lunes a viernes; y de 11,00 a 20,00 horas, sábados, domingos y festivos.

En el caso de las playas, el dispositivo dispondrá de una treintena de efectivos. En concreto La Rada contará con ocho socorristas acuáticos y cuatro terrestres; El Cristo, con tres socorristas acuáticos y uno terrestre; y El Padrón, Arroyo Vaquero y El Saladillo con dos socorristas acuáticos y uno terrestre, cada una.

Además, el servicio de socorrismo tiene a su disposición una ambulancia con un técnico de transporte sanitario, un socorrista terrestre y un enfermero, así como una embarcación de rescate con patrón y un socorrista acuático. La empresa concesionaria del servicio de vigilancia se encargará también de dotar a los módulos de playa de material sanitario como botiquines, desfibriladores, collarines cervicales y todos los utensilios necesarios.

Además, como ya es habitual cada temporada, se seguirá ofreciendo el servicio diario de baños asistidos para personas con movilidad reducida. De esta actividad, que es gratuita, se encargan técnicos socio sanitarios y estará también disponible hasta el 15 de septiembre, desde las 12,00 a las 20,00 horas, en la playa de La Rada y El Cristo.

Para reforzar la seguridad en la playas se elabora un Plan de Evaluación e Riesgos para cada playa y el correspondiente plan operativo durante todas la temporada de baño. Todo ello, en colaboración con los servicios de orden público competentes.