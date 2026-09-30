Ayuntamiento de Estepona (Málaga) finaliza las obras que dotan de acerado a 2,3 kilómetros a la carretera de Benahavís

Carretera de Benahavís en Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que ya ha finalizado las obras que han dotado de acerado más de dos kilómetros de la carretera de Benahavís, en su tramo urbano.

El Consistorio ha explicado en un comunicado que se trata de una actuación que había sido demandada por los vecinos y que se ha podido llevar a cabo una vez que la ciudad ha obtenido la cesión y titularidad de este tramo de 2,3 kilómetros de longitud.

Han recordado que la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses el acta mediante el que se ha modificado la titularidad de este tramo de carretera, pasando a ser del municipio de Estepona.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 1.358.000 euros y han consistido en la mejora de toda la zona, con la construcción de un acerado que garantiza el tránsito peatonal entre la A-7 a la avenida de La Alquería y que a su vez permita la conexión de las distintas urbanizaciones que confluyen en el entorno.

Además, se han llevado a cabo labores de ajardinamiento y plantación de arbolado, así como trabajos de alumbrado y colocación de mobiliario urbano. También se ha realizado la instalación de las diferentes canalizaciones.