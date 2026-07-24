El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) impulsa las obras del futuro bulevar de la localidad

Vista aeréa de las obras del futuro bulevar de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha dado un nuevo impulso a las obras del futuro bulevar de la ciudad, que se está ejecutando en la zona de influencia de las avenidas San Lorenzo, Juan Carlos I y España. Estas obras supondrán el colofón final a la transformación urbana de Estepona.

En las últimas semanas, la obra ha dado un avance importante gracias a la finalización de los trabajos de canalizaciones de redes soterradas de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, riego y saneamiento.

Se encuentran ya abiertos tanto el tránsito peatonal de la avenida San Lorenzo como los accesos por la avenida de España, recuperando así la conexión este-oeste de la zona.

Los trabajos de urbanización en la avenida Juan Carlos I, están ya ejecutados en un 60%, habiéndose comenzado las tareas de conexión de esta avenida con sus vías perpendiculares, las calles San Roque y Melilla.

La cimentación y estructura del parking ya se ha completado el 75% de los trabajos de cimentación y tiene su finalización prevista en este mes de agosto. El forjado intermedio se encuentra en el ecuador de su ejecución mientras que la cubierta ha alcanzado el 40%, con la previsión de que pueda estar concluida durante el mes de septiembre.

Esta obra permitirá fusionar el bulevar peatonal al Mediterráneo en el que se ha convertido la antigua carretera N-340 y que ha generado un paseo marítimo destacable y ha renovado el centro histórico, el conocido como 'Jardín de la Costa del Sol'.

El bulevar de Estepona tendrá en su parte soterrada un parking para más de 300 vehículos, que se sumará a la red municipal de aparcamientos de 1 euro al día de coste para el usuario.

En su parte exterior contará con elementos singulares como plazas, paseos, láminas de agua y parques, dando personalidad al espacio urbano y sirviendo como punto de encuentro para los ciudadanos.

Se integran además espacios reservados para parada de taxis, plazas reservadas a carga y descarga compatibles con los comercios, zonas de estacionamiento para motocicletas, vehículos eléctricos y aparcamientos de bicicletas, con una apuesta clara de mejora de la movilidad.