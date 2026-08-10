El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) instalará un nuevo barco pesquero tradicional en la avenida Puerta del Mar

Actual barco presente en una de las rotondas de la avenida Puerta del Mar en Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que va a instalar un nuevo barco pesquero tradicional para su exposición pública en una de las rotondas de la avenida Puerta del Mar.

La embarcación que se adquiera sustituirá a la que actualmente se ubica en este mismo espacio; cuyo estado de conservación, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, hace necesario su reemplazo.

El objetivo de esta licitación pública es continuar la recuperación y exposición de un ejemplo representativo de las tradicionales embarcaciones de cerco utilizadas en el litoral mediterráneo, reforzando la identidad marinera del municipio y manteniendo este punto de interés cultural y turístico.

El concejal adscrito al área de Patrimonio Histórico, Daniel García, ha señalado que la sustitución del barco permite que se siga poniendo en valor el patrimonio marítimo-pesquero local y la tradición de la pesca de cerco, al tiempo que se contribuye al embellecimiento urbano mediante un nuevo elemento de carácter museístico.

García ha recordado que la embarcación en la avenida Puerta del Mar forma parte de un conjunto de elementos ornamentales vinculados al mar y a las artes de pesca que se ubican en esta importante arteria, como una reproducción de un faro o una hélice de barco de grandes dimensiones.

El pliego de contratación establece que la nueva embarcación deberá ser un barco pesquero de cerco tradicional utilizado en el litoral mediterráneo español, con una eslora total de entre once y 13 metros y una manga de entre tres y cuatro metros.

El casco podrá ser de madera o fibra de vidrio y deberá presentar unas condiciones estructurales que garanticen su estabilidad y rigidez para su exposición estática. Asimismo, deberá conservar la cabina o caseta de gobierno.

La empresa adjudicataria deberá entregar la embarcación en condiciones adecuadas para su traslado y posterior instalación. También deberá llevar a cabo previamente los trabajos de adecuación para su exposición, que incluyen la limpieza y lijado superficial, tratamientos de corrosión o pintura antióxido y el acabado final, tanto exterior como interior, además de incorporar la señalización correspondiente con su nombre histórico o denominación municipal.

El presupuesto base de licitación asciende a 68.970 euros (IVA incluido). Entre los criterios de adjudicación se contempla la mejor oferta económica y la reducción del plazo de entrega. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de agosto. Los interesados pueden consultar el Perfil del Contratante que se aloja en página web del Ayuntamiento.

El responsable municipal del área de Patrimonio considera que la adquisición de esta embarcación se enmarca en la apuesta municipal por preservar y hacer visible la relación histórica de Estepona con el mar y las actividades pesqueras.

De este modo, el barco se incorporará al paisaje urbano como un elemento simbólico que contribuya a mantener viva la memoria de la tradición marinera del municipio.

García ha recordado que el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Estepona inauguró el Museo del Mar, ubicado en la plaza de toros, donde se rinde homenaje a la relación milenaria entre el ser humano y el océano.

El centro acoge la Colección Miguel López Mateo, fruto de toda una vida dedicada a preservar la memoria de los oficios, técnicas y herramientas que han definido la cultura marinera del Mediterráneo.