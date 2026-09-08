Ayuntamiento de Estepona (Málaga) licita ampliación del sistema de control de tráfico, que pasará a unas 400 cámaras. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que ha sacado a licitación la ampliación de la actual red de cámaras inteligentes que existe en la ciudad, para así reforzar el control del tráfico y mejorar la movilidad urbana. El sistema pasará a contar con unas 400 cámaras inteligentes.

Esta actuación tiene un presupuesto base de licitación de 970.410,78 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus propuestas hasta el 8 de octubre, han precisado desde el Consistorio a través de un comunicado.

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La teniente alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco, ha explicado que está previsto que se instalen más de 170 dispositivos, que se sumarán a los 240 ya existentes. Las cámaras de control de tráfico se ubicarán en 82 puntos de la ciudad, en su mayoría, en la zona del extrarradio.

Según ha señalado la edil, en 2023 ya se implantó este sistema de cámaras inteligentes para el control del tráfico de la ciudad, siendo pionero en la provincia por el tipo de tecnología empleada. Asimismo, ha referido que ante los resultados en la mejora del tráfico de la localidad, el Consistorio ha decidido realizar una ampliación para alcanzar un mayor nivel de cobertura en diversas zonas del término municipal.

Ahora, este sistema va a dar un salto cualitativo y cuantitativo, incorporando nuevos dispositivos de control de tráfico con una mayor capacidad y mejores prestaciones, lo que permitirá aplicar las nuevas tecnologías para la mejora y fluidez de la circulación y la actuación inmediata en caso de atascos, accidentes y en general en el tráfico rodado de la ciudad.

La gestión y visualización de este sistema se realiza desde el Centro de Control de la Jefatura de Policía Local de Estepona, desde donde se dará el apoyo necesario al resto de Cuerpos de Seguridad que lo requieran.

El sistema inteligente permite interconectarse en tiempo real, visualizar y almacenar todo tipo de datos e imágenes en un servidor central, que se encuentra en una de las instalaciones del Ayuntamiento, al que se accede desde la Jefatura de Policía Local de Estepona.