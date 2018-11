El Ayuntamiento de Málaga se abre a negociar el ZAS y los hosteleros no cierran la puerta a protestas

Publicado 06/11/2018 21:01:39 CET

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), en la que se decidía si iban a la huelga por la aprobación de la declaración como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) de más de 100 calles del centro histórico y Teatinos, ha pospuesto hasta la semana que viene concretar las medidas a llevar a cabo, que serían, en concreto, para el 30 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del encendido navideño, pero han dejado abierta la puerta a la negociación, contando solo como interlocutor válido con el alcalde, Francisco de la Torre.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José del Río, que había acudido tras la invitación al alcalde, Francisco de la Torre, ya que el regidor no ha podido asistir por motivos de agenda, no ha podido intervenir en la asamblea, ya que no han querido los empresarios. No obstante, el edil ha informado a los periodistas de que el Consistorio está abierto al diálogo y se está en un periodo de alegaciones a la norma. Además, ha asegurado que "pongo encima de la mesa todos los puntos del ZAS y sería estudiable y negociable".

En la asamblea, según ha detallado, tras la conclusión de la misma, el presidente de Mahos, Javier Frutos, el primero de los acuerdos adoptados ha sido dar cuenta de que los hosteleros "se abren al diálogo" con el Ayuntamiento, pero "solamente como interlocutor la persona del alcalde, Francisco de la Torre".

"Entendemos que ya nos hemos reunido en suficientes ocasiones con distintas concejalías, sobre todo la de Medio Ambiente, y hemos llegado a un punto en el que nos abrimos al diálogo sólo en la persona del alcalde", ha incidido Frutos.

ACCIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE

Otro de los puntos que se han adoptado es que el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del encendido navideño en Málaga capital, se llevará a cabo una acción, que será o bien la no apertura de establecimientos o un no cierre de establecimientos --abrir y permanecer así 24 horas--, medida que se debatirá la semana próxima en una nueva asamblea, ya que ha habido "disparidad de criterios, prácticamente al 50 por ciento," entre los asistentes, que han sido sobre un centenar de personas.

Esta medida, en principio, afectaría a las 98 calles en el centro y a las cinco de Teatinos, aunque se debatirá si se amplían a más calles, ya que "el intervencionismo y la forma de actuar del Ayuntamiento, obviamente, puede afectar a otros hosteleros el día de mañana".

Así, según Frutos, la semana próxima decidirán lo que se hará y se dará este tiempo para ver "las posiciones que va a tener el Ayuntamiento", invitando, asimismo, al alcalde de Málaga a asistir a esa asamblea.

Ha agregado, no obstante, que tomar esta decisión de cara al próximo 30 de noviembre "no es grata", aunque ha incidido en que "no nos ha quedado otra alternativa". Asimismo, ha aludido "al gesto y la concienciación social de lo que supondría --ese día 30-- un centro sin terrazas o con terrazas durante todo el tiempo".

"El Ayuntamiento --el 30 de noviembre-- está haciendo un gran evento en el cual hay música, alumbrado y los niveles acústicos se superan con creces y creemos que es un buen día para reivindicar lo que pedimos", ha defendido.

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José del Río, ha explicado que el alcalde, Francisco de la Torre, no ha podido acudir a la asamblea por agenda, por lo que él ha venido para explicar la postura del Consistorio, aunque ha sido informado por parte del presidente de Mahos, Javier Frutos, de que los asistentes no querían que interviniera.

Finalmente, a edil no le han permitido la entrada ni tampoco se ha podido dirigir a la asamblea, asegurando que entiende y respeta la decisión.

Eso sí, ha dejado claro, en declaraciones a los periodistas, que "pongo encima de la mesa todos los puntos del ZAS y sería estudiable y negociable" .

Del Río ha indicado que se está en un periodo de alegaciones de una aprobación inicial de un ZAS, que "de alguna forma entendemos que con el decreto 155 de la Junta, en su artículo 11 apartado dos, puede haber cierta discrepancia" en la interpretación ese artículo con respecto al ZAS.

"Estamos en un periodo de alegaciones y entendemos que durante el mismo se deben hacer todas las que se estimen oportunas", ha insistido, asegurando que "las estudiaremos con la máxima profundidad posible".

Asimismo, ha recordado que con el ZAS se ha intentado "buscar un equilibrio" entre los vecinos y los hosteleros y ha insistido en que "ni mucho menos" el Ayuntamiento tiene la intención de levantar las terrazas.

MESA DE TRABAJO

Ha aludido, en este punto, a crear una mesa de trabajo, siempre previa a la aprobación definitiva de ZAS, en la que estén empresarios, vecinos y partidos políticos.

En este punto, se ha referido al PSOE y Ciudadanos, añadiendo que en todo este proceso "no han hecho ni una sola aportación" al ZAS. También ha recordado, en primer lugar, que en febrero de este año se aprobó por unanimidad la aplicación de esta normativa y, además, él, a los 40 días de tomar posesión en abril, "fui reprobado precisamente por no tomar medidas y no poner el ZAS en marcha".

"Nosotros hemos puesto un ZAS muy adaptado a las circunstancias, que de alguna forma el centro requiere", ha insistido el edil de Medio Ambiente.

Por todo ello, ha pedido "responsabilidad" ya que "la ciudad no se merece que haya cierre patronal". "Pedimos un máximo diálogo y estamos dispuestos a ponernos en marcha, a crear esa mesa de trabajo y nuestra mano está tendida para seguir hablando de estos temas".

En este punto, ha reiterado que "no hay una aprobación definitiva" del ZAS y se está en periodo de alegaciones, dejando claro que el compromiso del Ayuntamiento es "estudiarla con la mayor profundidad" y "se buscará que ninguna de las medidas sea un desequilibrio en contra de los hosteleros de Málaga", ha afirmado.