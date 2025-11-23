El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo el plazo para participar en los sorteos de 253 viviendas protegidas en alquiler

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), va a abrir el plazo para participar en dos sorteos de que suman un total de 253 viviendas protegidas en alquiler. Se trata de la promoción de 140 y 133 viviendas con aparcamiento y trastero que el Ayuntamiento está construyendo en las parcelas R10 y R16 del sector Universidad.

Según ha informado el Consistorio, el plazo permanecerá abierto desde la madrugada del lunes, 24 de noviembre, a las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del miércoles, 17 de diciembre. La inscripción para formar parte de los dos sorteos podrá realizarse en la web del IMV (https://imv.malaga.eu).

El sorteo se realizará en base a un nuevo sistema de adjudicación, de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que regula la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, introduciendo el procedimiento simplificado de selección al que pueden acogerse las entidades promotoras como es el caso de la Sociedad Municipal de Vivienda.

Así, a través de este sistema de adjudicación se harán convocatorias específicas para cada promoción, lo que contribuirá a agilizar y hacer más accesibles los procesos de adjudicación de viviendas protegidas.

Ha indicado que la parcela R10 consta de 140 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trastero de las cuales 17 son de un dormitorio, 48 de dos dormitorios y 75 de tres dormitorios. En cuanto a las 17 de un dormitorio, once de ellas están destinadas para personas con ingresos de 2,5 veces Iprem y las otra seis son viviendas adaptadas para personas con ingresos de 2,5 veces Iprem.

El alquiler mensual será de 365,66 euros más los gastos de comunidad. En cuanto a las 48 de dos dormitorios habrá 39 destinadas a familias con ingresos de 2,5 Imprem y 9 a familias con ingresos de 3,5 veces el Iprem. El alquiler mensual de estas viviendas será de 382,98 euros más los gastos de comunidad.

Por último, las 75 viviendas de tres dormitorios están dirigidas a familias con ingresos de 3,5 veces el Iprem. El precio del alquiler mensual de las de tres dormitorios será de 459,37 euros más los gastos de comunidad.

Los requisitos para acceder a este sorteo son, "no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma"; "estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria"; "tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida"; "la vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente".

Otros de los requisitos son "acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos: o comprendidos entre 15.000 euros anuales mínimo y 24.400 euros anuales máximo, para las 17 viviendas de 1 dormitorio; o comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 48 viviendas de dos dormitorios; o comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 75 viviendas de tres dormitorios.

Por otro lado, ha señalado que los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros para las 11 viviendas de un dormitorio. Así, los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 48 viviendas de dos dormitorios; los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de 3/6 cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 75 viviendas de tres dormitorios.

Los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las seis viviendas adaptadas de un dormitorio.

113 VIVIENDAS EN LA R16

Por su parte, en la parcela R16 se están construyendo 113 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trasteros, de las cuales 45 son de dos dormitorios y 68 tienen tres. En cuanto a las 45 de dos dormitorios para 2,5 veces Iprem de las cuales, 43 están destinadas a familias del cupo general, una destinada a personas dependientes y otra vivienda que está adaptada. El alquiler mensual será de 384,25 euros al mes más gastos de comunidad.

Asimismo, las 68 de tres dormitorios para 3,5 veces Iprem serán 65 para familias del cupo general con un alquiler de 404,76 euros al mes más gastos de comunidad y habrá otras tres adaptadas con un alquiler de 462,82 euros al mes más los gastos de comunidad.

Los requisitos para acceder a este sorteo son: "no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma"; "estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria"; "tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida"; "la vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente".

Otros de los requisitos son "acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos: o Comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 32.300 euros anuales, máximo para las 45 viviendas de dos dormitorios destinadas a familias hasta 2,5 veces el Iprem; o comprendidos entre 16.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 65 viviendas de tres dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el Iprem; o comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las tres viviendas adaptadas de tres dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el Iprem".

De este modo, los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 43 viviendas de dos dormitorios. Los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 65 viviendas de tres dormitorios.

Los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado estar en situación de dependencia, para una vivienda de dos dormitorios. También deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de uno o tres miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para la vivienda adaptadas de dos dormitorios.

Asimismo, los solicitantes deberán estar constituidos por una unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las 3 viviendas adaptadas de tres dormitorios.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Málaga está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 4.886 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.361 en fase previa a la edificación (1.229 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, cinco en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.070 en fase de redacción de los proyectos (1.000 Soliva Oeste, diez en la avenida de La Rosaleda y 60 en el ámbito de Portillo); y 1.414 en 14 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.