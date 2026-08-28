El Ayuntamiento de Málaga se adhiere a la convocatoria de la FEMP y la FAMP de apoyo y solidaridad con Ceuta

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que también se ha adherido la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en señal de apoyo y solidaridad con la ciudad de Ceuta y sus ciudadanos ante los graves acontecimientos que afectan a su seguridad, convivencia y normalidad.

La concentración, que coincide con el Día de la Ciudad Autónoma, tendrá lugar en la puerta del Consistorio a las 20,00 horas, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por otro lado, han recordado que en la junta de gobierno local del pasado 14 de agosto se dio cuenta de una declaración institucional en la que el Consistorio expresa su "solidaridad, cercanía y apoyo con la ciudadanía de Ceuta y Melilla ante los graves acontecimientos que afectan a su seguridad, convivencia y normalidad".

En esta línea de apoyo de la ciudad de Málaga a Ceuta, el alcalde, Francisco de la Torre, realizó el pasado miércoles, 26 de agosto una visita institucional a la ciudad autónoma y mantuvo un encuentro con su presidente, Juan Jesús Vivas.