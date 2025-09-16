Ayuntamiento de Málaga adjudica por 300.000 euros la mejora de una treintena de parques infantiles de los once distritos

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, va a poner en marcha un nuevo plan de mejora en los parques infantiles que va a suponer la reforma y sustitución tanto de elementos de juego como del pavimento de seguridad de una treintena de espacios en los once distritos de la ciudad.

La ejecución del contrato, dividida en dos lotes (suministro e instalación de elementos de juego y suministro e instalación de pavimento de seguridad), ha sido adjudicada a Contenur, S.L. por un importe total de 300.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses cada uno, han informado en un comunicado.

Tal y como recoge el pliego, las actuaciones programadas se centrarán en los parques infantiles ubicados en calles y plazas del distrito Centro, como Cofradías, San Miguel, Música Vieja, Parque de Málaga y Huerto de los Claveles; en La Era, Arquitecto Francisco de Mora y Olías, del Distrito Este); y en Alcalde Joaquín Quiles y Potro de Córdoba en Ciudad Jardín.

También en Victoria Kent y Nuestra Señora de los Clarines de Bailén-Miraflores; en Simón Bolívar y Palmilla de Palma-Palmilla; en calle Palestina, Chamariz y San José del Viso de Distrito Cruz del Humilladero; en Pacífico, Tres Cruces y La Luz de Carretera de Cádiz; en Wittemberg y José Jiménez Niebla del Distrito de Churriana; en Cenicienta y Ronda del Norte en Campanillas; en Mora y Cabrera de Puerto de la Torre; y Los Cuentos y Louis Pasteur del Distrito Teatinos-Universidad.

Este plan da continuidad al desarrollado en los últimos años, en el que se han acometido 70 actuaciones con una inversión de 1,5 millones de euros que incluía 45 reformas integrales y la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios --Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén--.

Actualmente, son 446 los parques infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, incluidos los 14 ubicados en las playas, perfectamente homologados con las exigencias de la normativa europea de seguridad en materia de áreas de juegos.

En este sentido, han recordado que en lo que va de mandato han sido habilitados cinco nuevos espacios infantiles en los parques forestales de Hacienda Clavero, Andrés Jiménez Díaz, La Pelusa, La Concepción y Monte Victoria, que se suman a los otros cinco que ya había en Cerro Vallejo (Campanillas), Gibralfaro, El Morlaco y en otros emplazamientos de La Concepción y Andrés Jiménez Díaz; además de la puesta en valor el Parque del Agua en Olletas.