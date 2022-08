El Ayuntamiento de Málaga adquirirá los dos primeros autobuses de hidrógeno para la flota municipal

MÁLAGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en su apuesta por la movilidad sostenible e innovadora y va a adquirir los dos primeros autobuses de hidrógeno para la flota municipal de transporte público. Para ello, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) tiene previsto licitar próximamente la compra de dos vehículos de estas características que son 100% eléctricos, gracias a la pila de combustible que convierte el hidrógeno en electricidad.

Así, de acuerdo al segundo tramo de los Fondos Europeos Next Generation, los autobuses de hidrógeno son prioridad dentro del marco de dichas ayudas europeas.

La EMT incluirá la adquisición de estas dos primeras unidades, cuyo importe total de licitación está estimado en más de 1,5 millones de euros.

Con dicha compra y las nuevas a realizar con las ayudas europeas mencionadas, la flota del transporte público de Málaga contará a corto plazo con 59 vehículos de nueva generación, ecológicos, y refuerza su posicionamiento como referente en movilidad sostenible.

De ellos, 37 son eléctricos-híbridos (ya disponibles, 25 en funcionamiento y los 12 restantes se unirán a la red en los próximos días); diez eléctricos 100%, unidades compradas y en producción (primer tramo Next Generation); diez nuevos pedidos 100% eléctricos (segundo tramo Next Generation); y dos autobuses de hidrógeno (segundo tramo Next Generation).

Actualmente, la EMT está testando modelos de este tipo de autobuses de hidrógeno. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal de Movilidad, José del Río, y de la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, han asistido este viernes a una de las pruebas que se está realizando.

En concreto, durante las próximas semanas, la empresa está testando un autobús de hidrógeno de la empresa CaetanoBus para probar, de manera interna --sin incorporarlo en la red de transporte urbano--, su comportamiento y funcionamiento en la ciudad.

El vehículo en pruebas, H2. CityGold, carece de motor de combustión y funciona mediante la energía proporcionada por una pila de combustible que transforma el hidrógeno verde en electricidad, que se recarga desde una hidrogenera o surtidor de hidrógeno, proporcionada por la compañía Carburos Metálicos, y que facilita la autonomía necesaria para trabajar durante toda una jornada haciendo uso de todas las funcionalidades y características de los autobuses modernos como paneles, pantallas y aire acondicionado.

El fabricante del vehículo ha elegido a Málaga, con su flota de la EMT, como una de las primeras ciudades para mostrar el futuro de la movilidad en transporte urbano, por ser referente tecnológico en el sector y por la apuesta del Ayuntamiento por la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión en general, como smarcity, y en el transporte de viajeros, en particular.

AUTOBÚS

El autobús de hidrógeno es de cero emisiones, dado que el único producto residual que produce es vapor de agua, que se expulsa por el tubo de escape. Asimismo, supone un salto cualitativo, ya que se eliminan los límites de autonomía como consecuencia de la capacidad de las baterías que incorporaban las primeras generaciones de autobuses eléctricos.

El H2. CityGold monta un motor eléctrico que desarrolla una potencia nominal de 180 kW. Cuenta con tres baterías con una capacidad de 44 kWh cada una y ofrecen una autonomía de mínimo de 400 kilómetros, lo que permite al autobús funcionar durante una jornada de trabajo. Otra de las características significativas es que se mueve de forma silenciosa.

La carga de hidrógeno se realiza de forma totalmente segura a partir de una hidrogenera portátil que suministra hidrógeno renovable para el repostaje del autobús. Para tal fin --durante esta prueba-- la EMT ha contratado a Carburos Metálicos, que forma parte del grupo Air Products.