El Ayuntamiento de Málaga avanza en la mejora de la movilidad de dos parques empresariales de la ciudad

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MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha sacado a licitación el servicio de asistencia técnica para la elaboración de un estudio de tráfico, movilidad, reordenación y señalización de la zona industrial de los parques empresariales Trévenez y San Julián, por un importe de 96.980 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 5 meses.

Las empresas interesadas en optar a esta licitación disponen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de junio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estos análisis, al igual que el realizado en el entorno del parque empresarial de El Viso, se enmarcan en la apuesta municipal para la mejorar de la movilidad y la señalización de los polígonos industriales de la ciudad, para lo que se trabajará conjuntamente con la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma).

El contrato se divide en dos lotes --uno para cada parque empresarial-- y el objeto del estudio es el de diagnosticar la situación actual de la movilidad de estos polígonos, así como proponer un plan de acción --temporal y económico-- que solucionen las debilidades que se detecten en el análisis y mejoren la operativa de la zona.

El ámbito de estudio del lote 1 --parque empresarial Trévenez-- comprende la zona del Centro de Transporte de Mercancías (CTM), la entidad de conservación del Parque Industrial Trévenez, la Huertecilla y Mercamálaga.

Por su parte, el del lote 2 --parque empresarial San Julián-- es la zona del Aeropuerto, Cortijo San Julián, Comercial Villa Rosa, la zona de Makro, Mi Málaga, Villa Rosa y Villa Rosa San Julián.

FASES DEL ESTUDIO

En la fase 1, de consultoría de movilidad, el objetivo es diagnosticar la situación actual y planificar todas las actuaciones para la adecuada gestión del tráfico, la movilidad y los transportes.

En esta fase se elaborará un estudio de tráfico que permita caracterizar con detalle la situación actual, tanto de los accesos a los polígonos como sus circulaciones interiores, a la vez que ensayar el funcionamiento de las diferentes alternativas de ordenación que se planteen para mejorar las debilidades que se detecten.

Asimismo, se incluirá un estudio de maniobrabilidad tanto en la situación actual como en las diferentes soluciones que se planteen; un estudio del estacionamiento realizando un inventario de la oferta y un análisis de la demanda; un estudio de los Itinerarios peatonales, analizando la situación actual y proponiendo soluciones que garanticen una adecuada movilidad peatonal de trabajadores y no trabajadores; un estudio de la movilidad en transporte público (buses de la EMT y metropolitanos, metro, Cercanías, taxi y VTC); un análisis de la seguridad vial de la zona; y un estudio de la distribución urbana de mercancía (carga y descarga).

De igual forma, a nivel propositivo y, entre otras actuaciones que se desprendan del diagnóstico, deberá analizarse la puesta en carga (individuales y grupales), en el lote 1, de la prolongación de la calle Joaquín Vargas hasta la avenida Ortega y Gasset, y su relación con la A-7 y A-357, para el lote 1. Por otra parte, el adjudicatario deberá mantener reuniones con las administraciones y operadores intervinientes con el objeto de viabilizar y mejorar las formas de gestión que se propongan.

En la fase 2 se deberán proyectar las soluciones a nivel de anteproyecto con especial relevancia a la señalización, que incluya la planimetría y valoración económica correspondiente de las obras proyectadas, con programación de las actuaciones. Serán soluciones técnicas con planimetría en planta.