Ayuntamiento de Málaga avanza en el proceso participativo para el plan que definirá la estrategia sobre zonas verdes

Imagen del plan infraestructuras verdes y azules impulsado por el Ayuntamiento de Málaga capital. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado esta semana una jornada conjunta de participación ciudadana vinculada a la elaboración del Plan de Infraestructura Verde y Azul de Málaga, un documento que servirá de hoja de ruta para la planificación orientada a la adaptación climática con actuaciones que permitan incrementar, mejorar y conectar las zonas verdes.

Asimismo, se busca, además, seguir avanzando en la integración de ríos y el mar tanto en la estrategia del desarrollo sostenible como en la conservación de los ecosistemas, han informado desde el Consistorio a través de una nota.

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción acogió el lunes este encuentro que contó con la participación de la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, junto a equipos de los distritos de la ciudad y representantes de asociaciones y entidades, con el objetivo de abordar propuestas y estudiar su incorporación al diseño definitivo del plan.

Este taller se enmarca en las actuaciones contempladas en el pliego de condiciones del contrato para la redacción del plan, adjudicado a Mediodes por 98.000 euros (IVA incluido) y que contempla la realización de un proceso de participación ciudadana para fomentar la implicación de la ciudadanía en el diseño y gestión de las infraestructuras verdes mediante talleres, encuestas y actividades comunitarias que ayuden a recoger sugerencias de la población.

En este sentido, han manifestado que en el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento (https://portalparticipacion.malaga.eu/) se puede acceder a un cuestionario.

Además, se han mantenido reuniones con equipos de los once distritos de la ciudad para recoger de primera mano las sugerencias que reciben de la ciudadanía en materia medioambiental.

El documento final deberá ofrecer una planificación de actuaciones concretas, tanto de mejora de las zonas verdes existentes como de determinación de nuevos parques urbanos y en zonas de expansión en los que también se tendrán en cuenta la ubicación de los cauces fluviales de la ciudad.

Además, se apostará por la creación de corredores verdes que permitan conectar las zonas verdes y espacios de vegetación para favorecer también la biodiversidad.

La elaboración de este Plan de Infraestructura Verde y Azul de Málaga se enmarca en las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para minimizar los efectos del cambio climático --aumento de temperaturas, periodos de sequía, lluvias torrenciales, etcétera--.

Entre esas medidas destacan acciones como el desarrollo de nuevas zonas verdes, "que ha posibilitado que la ratio de metros cuadrados de espacios verdes por habitante haya alcanzado los 13,4 metros, frente a los 7,67 contabilizados en 2017".

Igualmente, se está avanzando en la habilitación de zonas de confort climático cuya ubicación se puede consultar en un mapa disponible en la web -- https://medioambiente.malaga.eu/parques-y-jardines/Areas-de-... -- y en otras actuaciones como la aplicación de técnicas de drenaje sostenible en las urbanizaciones con objeto de reducir la impermeabilización de suelos y promover la recarga de acuíferos.

En paralelo, el Ayuntamiento de Málaga continúa aumentando la masa arbórea, tanto en calles y jardines públicos de los once distritos como en las áreas forestales, como una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire, proporcionar sombra, reducir las islas de calor y potenciar la biodiversidad al aportar un hábitat a especies de aves e insectos.

Así, han recordado que la última campaña anual de plantación, desarrollada desde el pasado otoño, ha posibilitado la incorporación de 1.583 nuevos árboles, de los que 1.416 han sido plantados en la vía pública y parques mientras los 167 restantes están ubicados en el interior de centros educativos.

De esta forma, el arbolado urbano (no los ubicados en zonas forestales) está integrado actualmente por más de 112.000 ejemplares pertenecientes a más de 400 especies.