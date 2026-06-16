El Ayuntamiento de Málaga avanza en la tramitación de 252 nuevas viviendas, de las que 232 serán protegidas

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MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado dos trámites para continuar impulsando vivienda en la ciudad. En concreto, para 252 nuevas viviendas de las que 232 serán protegidas.

En primer lugar, se le ha dado luz verde a disponer la licitación, por procedimiento abierto, de la concesión demanial de la parcela dotacional pública ubicada en la avenida Imperio Argentina.

Este suelo forma parte del plan municipal impulsado para la promoción de vivienda pública en alquiler para jóvenes. De este mismo proceso, se han licitado otras 14 parcelas distribuidas por los distritos de la ciudad en las que se van a construir 1.414 VPO.

El suelo dotacional de calle Imperio Argentina cuenta con 11.050,62 metros cuadrados (m2) y para esta actuación se fija una edificabilidad máxima de 19.000 m2, con una implantación limitada a planta baja más tres plantas y ático. La finalidad es promover una actuación residencial integrada en el entorno, con una volumetría contenida, espacios comunitarios y criterios de sostenibilidad.

La actuación parte de una iniciativa presentada por LiveUpp Unicaja Promociones, SL, vinculada a la Fundación Bancaria Unicaja, que fue admitida a trámite por la junta de gobierno local el 5 de mayo. Dicha admisión habilita la continuación del procedimiento mediante licitación pública, garantizando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.

El pliego de condiciones, al que también se le ha dado el visto bueno, contempla que la concesión será de 75 años a canon cero por la finalidad pública en la que se centra la actuación que es incrementar el parque de vivienda protegida en alquiler asequible dirigido a jóvenes y personas mayores.

Por otra parte, la renta de alquiler estará limitada por la normativa de vivienda protegida. La renta anual máxima no podrá superar el 4,50% del precio máximo de venta de vivienda protegida aplicable la ciudad de Málaga o el coeficiente que esté vigente en el momento de la calificación definitiva. Éste, a día de hoy, es de 10,35 euros/m2u y mes. Además, se valorará la bajada de la renta en la oferta económica.

Respecto a la adjudicación de las viviendas, el concesionario gestionará la adjudicación de las viviendas o alojamientos a través de una convocatoria específica validada por el Instituto Municipal de la Vivienda. El alquiler será rotacional con un máximo de siete años, salvo excepciones, especialmente para las personas mayores.

En cuanto al tipo de viviendas, el pliego establece que el adjudicatario deberá promover entre 200 y 220 viviendas o alojamientos protegidos en régimen general, régimen especial o precio limitado con las características. Además, deberá reservarse, al menos, un 4% de viviendas o alojamientos adaptados para personas con discapacidad.

Por último, las ofertas se valorarán sobre un máximo de 100 puntos: 50 puntos correspondientes a criterios técnicos sujetos a juicio de valor; y los 50 restantes, correspondientes a criterios automáticos evaluables mediante fórmulas.

Dentro de los criterios técnicos, se valorará, en primer lugar, la propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, con un máximo de 25 puntos; también se valorará la fase de explotación vinculada a la intervención social, educativa, cultural, deportiva y formativa, con un máximo de 20 puntos; y, por último, la fase de explotación de la concesión, con un máximo de 5 puntos.

En cuanto a los criterios automáticos, en primer lugar, se valorará el criterio económico, con un máximo de 15 puntos, otorgándose mayor puntuación a la oferta que proponga la mayor baja porcentual sobre el precio de alquiler, calculado sobre el 4,5 % del precio máximo de vivienda protegida vigente en el momento de la calificación definitiva. Las ofertas al alza serán rechazadas.

El segundo criterio automático es la eficiencia energética, con un máximo de 5 puntos; y en el tercero se valorará el mayor porcentaje de superficie útil destinada a estancias comunes cerradas, con un máximo de 15 puntos.

Por último, el cuarto criterio automático es el relativo a la valoración de la inversión en equipamiento y mobiliario de las zonas comunes importe de inversión inicial comprometido para dotar y equipar esas estancias comunes cerradas), con un máximo de 15 puntos.

En segundo lugar, se ha aprobado admitir a trámite el proyecto de urbanización del SUNC-R-LE.1 'Las Esclavas', ubicado en el distrito Este y donde se prevén 32 nuevas viviendas, 12 de ellas protegidas.

Por último, en materia de Urbanismo, se ha aprobado de forma inicial el estudio de detalle del ámbito PERI-LO.4 'Plaza San Fermín' en el distrito Carretera de Cádiz para la ordenación de las parcelas residenciales de este ámbito, que cuenta con 3.510 m2.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DEL IMFE

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado el primer expediente de modificación de créditos del ejercicio de 2026, con una ampliación de 200.470,78 euros, para el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), procedentes de la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, para continuar desarrollando el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). El programa EPES ofrece un total de 160 plazas para el período 2026-2027, a través de un itinerario personalizado de inserción laboral.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a los anexos de las bases relativas a la convocatoria para cubrir 33 plazas de funcionario de carrera de auxiliar de administración general. De ellas, 19 se proveerán por el turno libre, 13 por el turno de personas con discapacidad y 1 por el turno de personas con enfermedad mental.

De igual modo, han dado luz verde al plan AEPSA 2026 de Servicios Operativos para el acondicionamiento de espacios públicos de la ciudad y a la solicitud de subvención del PFEA, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a la Diputación de Málaga para sufragar los costes de mano de obra y de materiales. Su finalidad es el fomento del empleo para los desempleados adscritos en el sistema de empleo agrario.

Este plan, con por importe de 795.307,31 euros, supondrá la contratación de 455 peones y 28 jefes de equipo, exclusivamente procedentes del desempleo, que realizarán actuaciones en espacios públicos de los distritos: Centro, Este, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos.

Los trabajos a realizar consistirán en tareas manuales básicas de limpieza, retirada de matojos o hierbas y repintado de bancos, barandillas, vallas y paredes; tareas que se llevarán a cabo en espacios públicos de los mencionados distritos. Estos trabajos se efectuarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año.