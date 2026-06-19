Ayuntamiento de Málaga cierra de forma preventiva el Parque del Agua tras detectarse casos de gastroenteritis

Archivo - Imagen de archivo de una manguera con agua. - Agostime - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha cerrado este mediodía de forma preventiva el Parque del Agua ubicado en La Misericordia, Distrito Carretera de Cádiz, después de que el Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía "ha detectado casos de gastroenteritis en varios centros escolares que han visitado recientemente este espacio".

Así lo han asegurado desde el Consistorio en una nota, en la que han precisado que en las próximas horas, el Servicio de Salud Pública tomará muestras para comprobar si la visita de los escolares al parque guarda relación con estas circunstancias. La instalación municipal permanecerá cerrada hasta obtener los resultados de los análisis.

El parque del Agua está situado en el paseo marítimo Antonio Banderas, en la playa de La Misericordia. Cuenta con nueve elementos de juego accesibles para todas las edades y su acceso es gratuito, según han recordado desde el Ayuntamiento.

Así, han indicado que previamente a su entrada en servicio, el Área de Sostenibilidad Medioambiental realiza una puesta a punto de los elementos y un hiperclorado. Además, se llevan a cabo controles regulares conforme a la legislación y control de agua de consumo.