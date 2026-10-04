El Ayuntamiento de Málaga completa la primera fase del plan de refuerzo de control del arbolado urbano

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MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, tiene prácticamente completada la fase más prioritaria del plan específico de refuerzo de la vigilancia y el control del arbolado urbano de la ciudad, formado por 112.000 ejemplares y que ha estado enfocado principalmente en los árboles que por sus dimensiones, fisonomía o ubicación podrían presentar un mayor riesgo en el supuesto de una caída de ramas, aunque el ejemplar en cuestión pueda estar en buen estado.

Esta intensificación de las revisiones, ejecutadas desde finales de agosto por las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado urbano bajo la coordinación del Servicio de Parques y Jardines, han posibilitado la inspección de 1.663 árboles de gran porte situados en puntos considerados diana como entornos escolares, áreas de estancia, parques infantiles, espacios peatonales o áreas de tránsito de personas.

Del total de inspecciones, 720 han sido a eucaliptos, por tratarse de una especie considerada prioritaria a raíz de la caída de una rama de grandes dimensiones de un ejemplar ubicado en la calle Pedro Gómez Sancho (distrito Palma-Palmilla) el pasado sábado 22 de agosto, que causó lesiones de diversa consideración a dos personas, pese a que tanto el árbol en general como la rama desprendida no mostraban signos aparentes de pudrición, cavidades, fracturas previas, ataques significativos de plagas ni otros defectos estructurales visibles que hicieran prever su fallo estructural, tal como ha detallado el Consistorio en una nota.

Este plan de refuerzo da continuidad a los trabajos preventivos que se vienen realizando durante todo el año en los 11 distritos de la ciudad y a otro específico llevado a cabo en el verano de 2025. En función del resultado de estas inspecciones, y siempre a criterio técnico, se adoptan las medidas que sean necesarias en cada caso atendiendo a las directrices recogidas en el Plan Estratégico de Gestión del Riesgo del Arbolado Urbano Municipal de la Ciudad de Málaga.

En este sentido, se ha procedido a reducir la copa de 1.042 ejemplares, quedando pendientes otras 159 podas; así como a la eliminación de 123 (65 de ellos, eucaliptos) tras constatarse que presentaban un mayor riesgo, junto a otros 23 ya programados. Todas las unidades que sean retiradas serán sustituidas en el marco de las campañas de plantación que cada año se acometen en otoño, las cuales han dado lugar a la plantación de 9.684 ejemplares en los últimos siete años.