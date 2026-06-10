El Ayuntamiento de Málaga convoca la XVIII edición del Premio Málaga de Ensayo

Archivo - Vista frontal del edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casa Consistorial, Casona del Parque. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha convocado la XVIII edición del Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz'. La convocatoria, publicada el 9 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia y aprobada en la Junta de Gobierno Local el pasado 2 de junio, está abierta hasta el 4 de agosto.

Además de la publicación de la obra y distribución por parte de la editorial 'Páginas de Espuma', el galardón está dotado con una aportación económica de 10.000 euros. Los candidatos pueden presentarlo preferentemente por vía telemática, según informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a los requisitos, los trabajos que opten a este galardón deben ser originales, inéditos y que no hayan sido premiados en otros concursos literarios. La temática y la forma son de libre elección y no se admiten ni traducciones ni adaptaciones de otras obras. Solo se permite un ensayo por candidato.

Asimismo, los trabajos se pueden presentar de forma presencial, junto con la solicitud, a través de un dispositivo de almacenamiento externo tipo pen drive o similar en cualquiera de las ubicaciones previstas en el artículo 16.4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Como cada año, el jurado está formado por profesionales del mundo literario y la cultura. Esta edición lo integran Susana Martín, Estrella de Diego, Francisco Javier Gomá, Espido Freire y Alfredo Taján.

XVIII PREMIO MÁLAGA DE ENSAYO 'JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RUIZ'

Se trata de un certamen que representa un papel destacado en la escena cultural de la ciudad y de reconocido prestigio entre los concursos literarios nacionales e internacionales. Con la convocatoria de este premio, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico pretende fomentar la creación de obras literarias, concretamente, en el género de ensayo.

Los ganadores de este premio en ediciones anteriores han sido Vicente Luis Mora, Blas Matamoro, Ignacio Padilla, David Roas, Cristián Crusat, Remedios Zafra, Miguel Albero, Jorge Fernández Gonzalo, Fernando Iwasaki, Martín Rodríguez-Gaona, Jorge Freire, Nùria Perpinyà, Santiago de Molina, Sandra Lorenzano, Antonio Álvarez de la Rosa e Iñaki Gómez Álvarez.