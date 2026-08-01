Ayuntamiento de Málaga culmina la rehabilitación del interior de la capilla de la Piedad del barrio del Molinillo

Ayuntamiento de Málaga culmina la rehabilitación del interior de la capilla de la Piedad en el Molinillo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Vivienda y Regeneración Urbana, ha finalizado la actuación de rehabilitación del interior de la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en la barriada del Molinillo en el Distrito Centro.

Con motivo de la finalización de estas obras, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana y del distrito Centro, Francisco Pomares y Francisco Cantos, respectivamente, han asistido en la tarde de este pasado viernes al acto de bendición de la capilla tras su rehabilitación.

La actuación llevada a cabo se ha centrado en la mejora de las condiciones de conservación, exposición y seguridad de la imagen, así como en la puesta en valor del conjunto histórico artístico de este inmueble municipal en el que se sitúa actualmente la imagen de la Virgen de la Piedad.

La capilla presenta una serie de elementos arquitectónicos y artísticos de gran valor patrimonial, como son sus fachadas con pinturas murales y un pórtico que da acceso a la plataforma en la que se ubica la Virgen.

Así, las actuaciones para su rehabilitación se han basado en la ejecución de un camarín mediante una estructura de pladur y molduras de escayola, con un diseño que respeta la estética del conjunto y mejora la dignificación del espacio destinado a la imagen.

Por otra parte, se ha instalado una puerta de hierro galvanizado con vidrio, que permitirá una adecuada visibilidad de la imagen al tiempo que garantiza su protección frente a agentes externos --ambientales, actos vandálicos, etcétera--; así como instalado la iluminación del grupo escultórico y realizado una plataforma rodante con guías auto portantes para colocación de imagen.

La rehabilitación ha supuesto una inversión municipal de 30.867,00 euros (IVA incluido) y ha sido ejecutada por la empresa especializada Chapitel Conservación y Restauración.

Con esta nueva intervención, el Consistorio culmina una actuación integral en la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, en la que el Instituto Municipal de la Vivienda ha invertido un total de 40.549,23 euros (IVA incluido) entre las obras ejecutadas en 2024 y las recién finalizadas.

El conjunto de las actuaciones ha permitido recuperar y proteger uno de los oratorios históricos más singulares de la ciudad, en la línea del compromiso municipal con la conservación, rehabilitación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La rehabilitación recién culminada complementa a la realizada en abril de 2024, que se centró en trabajos de mantenimiento y en la restauración exterior de la capilla. La intervención, cuyo importe ascendió a 9.682,23 euros (IVA incluido) y fue promovida por el IMV, tuvo como objetivo principal frenar el deterioro de las pinturas murales y devolver la funcionalidad histórica al inmueble.

Los trabajos, ejecutados por especialistas en restauración, incluyeron la limpieza integral de las superficies para eliminar los depósitos de suciedad acumulados, así como la eliminación de agentes biológicos como líquenes y musgos. Siguiendo criterios de mínima intervención y reversibilidad, se restituyeron revestimientos dañados y se realizó una reintegración cromática puntual para recuperar la visibilidad de los motivos geométricos y arquitectónicos fingidos de la fachada, que siguen la estética de los oratorios callejeros del siglo XVIII.

Un hito fundamental de esta actuación fue la recuperación de la imagen funcional de la ermita mediante la instalación de una campana de bronce de 33 centímetros de diámetro en su espadaña. La pieza, fabricada de forma artesanal mediante la técnica de "cera perdida", cuenta con un sistema de martillo eléctrico para su funcionamiento actual.