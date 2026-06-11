El Ayuntamiento de Málaga estudia recurrir sentencia que regula acceso a ZBE y recuerda que zona "está vigente"

Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha explicado este jueves después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la regulación del acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital que estudian presentar un recurso y ha advertido de que la zona "está vigente".

Hernández ha explicado que "la sentencia que conocimos ayer aún no es firme". "El Ayuntamiento de Málaga está estudiando y dispone ahora de 29 días para analizarla y determinar si se presenta un recurso de casación tal y como se establece en la normativa vigente".

En este sentido, la concejala ha advertido de que "al no ser firme, la Zona de Bajas Emisiones está vigente y el sistema sigue captando imágenes".

"Es decir --ha continuado--, los vehículos sin etiquetas no domiciliados en Málaga no pueden acceder a la misma y los domiciliados en Málaga que no tengan etiqueta podrán seguir haciéndolo".

De igual modo, ha señalado, en primer lugar, respecto a la resolución judicial que en esta se "reconoce que la Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal para el Ayuntamiento, como venimos indicando desde el inicio de su implantación".

También, ha continuado, "reconoce que el procedimiento o la tramitación de la ordenanza de movilidad en la que se recoge la zona de bajas emisiones es conforme a normativa", cuestión, ha dicho, "ésta también que era debatida en el recurso y únicamente determina que las condiciones tienen que ser las mismas para los vehículos domiciliados en Málaga capital y los de fuera de ella".

"Paralelamente estamos estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza por si el pronunciamiento judicial acaba siendo contrario al posible recurso del Ayuntamiento", ha explicado.

En este punto, asimismo, ha recordado que "es de obligado cumplimiento por normativa de este Gobierno, en concreto, por la ley del cambio climático, el implementar la Zona de Bajas Emisiones para poder recibir las subvenciones en materia de transporte", ha concluido.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, ha acordado la nulidad del apartado de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de la capital malagueña relativo a la regulación de la ZBE, al considerar que la diferenciación entre vehículos domiciliados en la ciudad o no afecta a la libre circulación y vulnera el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado.

Así consta en la sentencia, consultada por Europa Press, en la que se estima de forma parcial, y solo en lo referente a la ZBE, el recurso presentado por el grupo municipal Vox contra la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga, publicada en noviembre de 2024, que dicha formación consideró contraria a derecho. Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.