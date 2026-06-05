El Ayuntamiento de Málaga exige retirar el sistema de climatización del hotel afectado por el incendio

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha requerido a la propiedad del hotel situado en la calle Pasillo de Guimbarda, en el distrito Centro, la adopción de nuevas medidas cautelares tras el incendio registrado en la madrugada del pasado 25 de mayo, que se encuentra controlado y prácticamente extinguido. A las actuaciones ya exigidas el pasado 27 de mayo se suma la retirada del sistema de climatización instalado en la cubierta del inmueble.

Según ha informado el Consistorio en una nota, tras la primera inspección técnica realizada el 27 de mayo se ordenó a la propiedad la ejecución de diversas medidas destinadas a garantizar la seguridad exterior del edificio, evitar el acceso de personas ajenas y facilitar futuras inspecciones para evaluar el estado de la estructura.

Entre estas actuaciones figuran el vallado perimetral del inmueble para prevenir posibles daños a terceros por la caída de materiales a la vía pública --una medida ejecutada el pasado 30 de mayo--, el tapiado de los huecos de fachada para impedir el acceso al interior salvo al personal técnico autorizado, así como el desescombro del local situado en la planta baja de la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme avancen las labores de retirada de escombros.

Para ello, este sábado, 6 de junio, un camión pluma, ubicado en la calle Cerrojo (cortada al tráfico desde el inicio del operativo de extinción), con la colaboración de personal de Bomberos de Málaga, va a proceder a retirar mencionada maquinaria para evitar posibles desprendimientos de fragmentos del material.

Para garantizar la seguridad del perímetro de los trabajos de retirada, la Policía Local cortará al tráfico de vehículos el túnel del Pasillo Guimbarda. Para ello, se va a restringir el tráfico de entrada a avenida de Fátima desde el cruce con la avenida Doctor Gálvez Ginachero, de modo que el tráfico que proviene del paseo de Martiricos será desviado hacia la avenida Arroyo de los Ángeles. Para acceder a la avenida de Fátima y la calle Ribera del Mediterráneo, se ha establecido como itinerario las calles La Regente y San Quintín.