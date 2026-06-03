El Ayuntamiento de Málaga, Fundación "la Caixa" y 'Yo No Renuncio' promueven la corresponsabilidad entre los menores

Presentación del programa formativo para promover "la corresponsabilidad y la conciliación" entre jóvenes - EDU ROSA/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, junto a Fundación "la Caixa" y la 'Asociación Yo No Renuncio' --entidad impulsada por el 'Club de Malasmadres'-- ha llevado a cabo un programa formativo para promover "la corresponsabilidad y la conciliación" entre alumnado de Educación Primaria y Secundaria con el objetivo de seguir avanzando, desde la población joven, hacia una sociedad más igualitaria.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto a la presidenta de 'Yo No Renuncio' y fundadora del 'Club Malasmadres', Laura Baena, y el director del Área de Negocio de Caixabank, Jesús Cabrera, ha dado a conocer esta iniciativa que se ha desarrollado en los colegios Fuente Alegre, Antonio Machado, Paulo Freire y Divina Pastora.

En estos centros se han llevado a cabo durante el pasado mes de mayo talleres para fomentar "la corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y personal desde edades más tempranas". Esta iniciativa ha sido ejecutada por 'Yo No Renuncio', con una aportación municipal de 8.000 euros.

En cada uno de los centros, se han realizado actividades "dinámicas, participativas y lúdicas con el alumnado para concienciar sobre la corresponsabilidad".

Este programa formativo es complementario al desarrollo del 'III Plan Málaga Ciudad Corresponsable', a través del cual se volverán a ofrecer este verano servicios gratuitos de cuidado de menores a domicilio y de campamentos socioculturales.

Este plan municipal cuenta con un presupuesto total de 680.344,83 euros, de los que 566.204,13 se financiarán a través de la subvención otorgada al Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía, con cargo al 'Plan Corresponsables' impulsado por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de articular mecanismos para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con menores.