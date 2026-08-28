El Ayuntamiento de Málaga incorpora un nuevo mural urbano inspirado en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción

El Ayuntamiento incorpora un nuevo mural urbano inspirado en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Ciudad Jardín, ha incorporado un nuevo mural artístico urbano inspirado en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

En concreto, la obra, finalizada a principios de agosto, está ubicada en los muros de un túnel situado en el entorno de este enclave, en el distrito Ciudad Jardín. La agencia The Ad Store ha sido la encargada de realizar la intervención artística, que ha tomado como referencia la historia y la riqueza botánica y patrimonial de este espacio.

El trabajo artístico consiste en dos grandes murales --los dos muros del túnel-- de inspiración modernita que suman más de 315 metros cuadrados (m2) de superficie pintada. Según la agencia, la pieza artística que se puede observar en el muro norte es una interpretación del ecosistema del Jardín Botánico, que ha contado para su realización con el asesoramiento de la Asociación Amigos del Jardín Botánico.

El lienzo rinde homenaje a la fauna local --aves, insectos y anfibios-- a la vegetación real que el visitante encontrará al cruzar el túnel, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto al muro sur, es una síntesis que reúne la flora y la arquitectura del entorno de este enclave. En colaboración con el distrito y el propio Jardín Botánico-Histórico La Concepción, en la pieza artística aparecen la Casa Palacio, el Panteón, esculturas como la Ninfa con cántaro, además del Acueducto de San Telmo o el mercado municipal del distrito.

En definitiva, la propuesta estética de la obra ofrece una interpretación diferente de este espacio histórico, que toma como punto de partida el grabado, la azulejería y el arte modernista, una corriente artística que coincidió en el tiempo con la época de las construcciones más emblemáticas del enclave.

Además de este mural, el distrito cuenta con otro mural decorativo que aúna la integridad cultural y la diversidad natural y artística del distrito. Está ubicado en uno de los laterales del campo de fútbol Ciudad Jardín 'Julián Torralba', en el entorno de una de las entradas y salidas de la barriada. La obra, con unas medidas de 16,4 metros de longitud por 4 metros de alto, también fue realizada por la agencia creativa The Ad Store.

También en Ciudad Jardín se pueden ver intervenciones artísticas urbanas en la fachada de los centros educativos del distrito, en la continuidad del muro perimetral del campo de fútbol hasta la zona de calistenia de calle Galíndez de Carvajal y en el casetón de los aparcamientos del Parque del Sur a la altura de avenida da Guerrero Strachan.

MURALES ARTÍSTICOS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha realizado diversos murales con el objetivo de promover la conciencia ambiental a través del arte urbano. Así, recientemente, se inauguró una obra artística que ocupa la fachada sur de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en el bulevar Louis Pasteur (distrito Teatinos-Universidad).

Este mural forma parte del programa de concienciación ambiental del Ayuntamiento 'Málaga cómo te quiero!?', que desde 2014 lleva a cabo acciones que conecten con la población, en este caso, a través del arte urbano como ya se hizo con otra obra en la barriada de Sixto (distrito Carretera de Cádiz).

La obra ubicada en ESAD tiene unas dimensiones de 25x11 metros y ha sido realizado por el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. La pieza muestra a la diosa griega Talía sentada sobre el Planeta en una actitud reflexiva, con el Teatro Romano y la Alcazaba a un lado y la representación de un monte mediterráneo al otro, como referencia a la renaturalización de la ciudad.

Otras iniciativas que promueven el arte urbano en la ciudad son el programa 'Málaga Más Bella', que impulsa el Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y la asociación Arrabal-AID buscando la implicación vecinal y el diálogo intergeneracional a través del arte urbano para lograr el objetivo compartido de mejorar espacios la ciudad.

Para ello, se trabaja conjuntamente con centros educativos, asociaciones y colectivos vecinales. La última creación en el marco de este programa ha sido el mural en el exterior del CEIP Arturo Reyes en la calle Corregidor Francisco de Molina (distrito Cruz del Humilladero), con un diseño que se basa en dibujos infantiles inspirados en personajes de películas de animación realizado también por Lalone.

Además, son recientes los que están en Camino de los Almendrales, el IES Manuel Alcántara, junto al cementerio de San Miguel entre las plazas del Patrocinio y de la Vida (en el distrito Centro) y dos en el distrito de Campanillas (uno en la fachada del colegio El Tarajal y otro en la escalinata entre las calles Rubinstein y Regaterín).

Otras muestras están en las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen (distrito Este), la plaza Doctor Vargas Machuca (Bailén-Miraflores) o el paseo Marítimo Antonio Banderas (Carretera de Cádiz). La asociación de mujeres Kartio publica una serie de libros-guía que muestra tanto el proceso de creación como el resultado final de los murales realizados hasta el momento.