El Ayuntamiento de Málaga ha incorporado 1.583 nuevos árboles en calles, parques y centros educativos de la ciudad

Archivo - Parques y jardines en Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, avanza en la apuesta municipal de reverdecimiento de la ciudad mediante el aumento de la masa arbórea en calles y jardines públicos de los once distritos.

La campaña anual de plantación iniciada en otoño y que ya está finalizada, ha posibilitado la incorporación de 1.583 nuevos árboles, de los que 1.416 han sido plantados en la vía pública y parques mientras los 167 restantes están ubicados en el interior de centros educativos.

Con esta acción se favorece la mejora de la calidad del aire, además de proporcionar espacios de sombra, reducir las islas de calor y potenciar la biodiversidad al aportar un hábitat a especies de aves e insectos.

De esta forma, en las siete últimas campañas se ha acometido la plantación de 9.684 ejemplares. Así, actualmente el arbolado urbano de la ciudad (no los ubicados en zonas forestales) está integrado por 112.000 unidades, cuyo mantenimiento es asumido por las empresas adjudicatarias del servicio de conservación de zonas verdes y arbolado viario por un importe total de 18,5 millones de euros (IVA incluido).

En estos contratos, que se encuentran en la segunda y última prórroga anual que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 28 de abril, no están incluidos los espacios gestionados por entidades urbanísticas de conservación y para cuyo mantenimiento el Consistorio concede subvenciones por un importe total de 700.000 euros (más información en https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detall...)

Hibisco, almez, naranjo agrio, lapacho rosado, flamboyán, ciclamor canadiense, sófora y pitanga son las especies más plantadas en estas últimas campañas. Se trata, en su mayoría, de árboles de porte medio, de forma que el desarrollo de sus raíces es menos invasivo en el subsuelo y el acerado.

Todas estas actuaciones van acompañadas de las correspondientes tareas de mantenimiento y conservación. Para el control de las labores que realizan las empresas adjudicatarias de los cuatro lotes del contrato de mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de la ciudad, el Servicio de Parques y Jardines cuenta con un equipo de ingenieros técnicos agrícolas.

Además, cuentan con la aplicación MyTreeRisk, a través de la cual se hace un seguimiento exhaustivo de cada una de las acciones que se llevan a cabo (podas, riegos, fumigaciones o recogida del fruto, entre otras).

Asimismo, a través de la web del Área de Sostenibilidad Medioambiental (https://medioambiente.malaga.eu/parques-y-jardines/arbolado/) se puede consultar la localización y especie de todos los árboles existentes en las calles, plazas y jardines públicos de los once distritos. Igualmente, en el apartado de mantenimiento (https://medioambiente.malaga.eu/parques-y-jardines/mantenimi...) se ofrece información actualizada de las actuaciones que se llevan a cabo.