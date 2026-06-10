El Ayuntamiento de Málaga instalará 22 pasos de peatones luminosos en todos los distritos

Archivo - Paso de peatones en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha impulsado nuevas medidas para la mejora de la seguridad vial a través de la instalación, de forma progresiva, de 22 pasos de peatones luminosos en diversos puntos de todos los distritos de la ciudad.

En concreto, se trata de la instalación de sensores y luces led en pasos de peatones que se activarán cuando los sensores detecten la presencia de un peatón, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo de estos dispositivos es alertar a los conductores de la presencia de peatones, especialmente de noche o en zonas con escasa visibilidad.

El nuevo dispositivo es capaz de detectar la presencia de peatones en tiempo real y envía una señal de activación a las señales luminosas S-13 y al sistema led en calzada. El sistema permanece activo únicamente durante la detección, lo que ayudará a optimizar el consumo energético y a reducir falsas activaciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas de mejora de la seguridad vial que está impulsando el Consistorio con el objetivo principal de fomentar la protección del peatón, como los semáforos pedagógicos que tienen el objetivo de fomentar la concienciación y la educación vial entre los conductores.

El plan de despliegue de estos nuevos dispositivos prevé la implantación de dos pasos de peatones con estas características por cada distrito a lo largo de este año. Los dos primeros dispositivos se instalarán en las calles Galeno, en el distrito Bailén-Miraflores, y en la calle Godino del distrito Palma-Palmilla.

El resto de instalaciones previstas serán en las siguientes direcciones: Píndaro, Sierra del Co, Francisco Padilla, Fuente Alegre, camino Casabermeja, plaza Pío XXII, Enrique Van Dulken, Ferrándiz, Praga, avenida Manuel Rodríguez, Bidasoa, Navarro Ledesma, avenida Málaga Oloroso, Jacob, Camino Viejo de Vélez, carretera Campo de Golf, Argentinita, María Villanueva Gallego, Hermosilla y Corregidor Francisco de Molina.