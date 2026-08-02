El Ayuntamiento de Málaga intensifica durante estos meses los trabajos de prevención y control de mosquitos

Mijas fumiga parques Andalucia, El Abuelo y 3 de Abril dentro de la prevención del mosquito del virus del Nilo - AYTO MIJAS

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha intensificado los trabajos de prevención y control de moscas y mosquitos en distintos puntos de la ciudad, con especial atención a barriadas próximas a entornos húmedos que puedan favorecer su presencia como los ríos Guadalhorce, Guadalmedina y Campanillas, entre otras ubicaciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, estas acciones programadas que se llevan a cabo con una periodicidad mensual o quincenal entre los meses de mayo y septiembre consisten en las fases larvarias para evitar la eclosión de ejemplares adultos, así como para el control correctivo con tratamientos para disminuir la población de mosquitos adultos en las áreas más afectadas.

En paralelo, también se atienden las peticiones ciudadanas, de manera que en lo que va de año se han realizado 74 tratamientos de mosquitos a petición ciudadana, mientras que durante todo 2025 se acometieron 246.

Asimismo, también se realizan durante todo el año tareas de vigilancia y control de mosquitos tanto adultos como en fase larvaria, con al menos dos inspecciones semanales, en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y su entorno.

Igualmente, la administración local mantiene activo el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (VNO), en coordinación con la Junta de Andalucía. Este plan consiste en la toma semanal de muestras ejemplares adultos en trampas en nueve puntos del término municipal, así como la búsqueda de acumulaciones de agua que puedan albergar fases de desarrollo larvario en otros 26 puntos.

En las muestras tomadas hasta ahora por el Ayuntamiento, no se ha detectado la presencia del VNO. Además, se realiza un control poblacional de estos mosquitos por medio de la aplicación de larvicidas en aguas estancadas y se contempla también el uso de insecticidas adulticidas en caso de que sea necesario.

Estas labores se llevan a cabo a través de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, que incluye actuaciones tanto periódicas como a demanda ciudadana en distintos puntos del término municipal contra roedores, artrópodos, mosquitos y avispas.

El contrato fue formalizado a finales julio de 2025 con Lokimica, S.A. por un importe de 904.035 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de tres años. El importe anual previsto, por tanto, es de 301.345 euros, frente a la partida anual de 183.413 euros destinada a los contratos ordinarios vigentes hasta entonces (control de plagas; vigilancia y control de mosquitos en la desembocadura del río Guadalhorce; y Plan Municipal de Vigilancia y Control de Mosquitos Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental), mientras las actuaciones contra avispas y abejas eran realizadas por personal del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental.