El Ayuntamiento de Málaga invierte cerca de 47.000 euros en la rehabilitación de la capilla de la Hermandad del Rescate

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visita la rehabilitación de la capilla de la Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia, que se ubica en calle Agua en el Distrito Centro. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha invertido 46.768 euros en la rehabilitación de la capilla de la Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia, que se ubica en calle Agua en el Distrito Centro.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana y del distrito Centro, Francisco Pomares y Francisco Canto, respectivamente, y el hermano mayor de la Hermandad del Rescate, Daniel Gil, han visitado este lunes la capilla para conocer el resultado de las actuaciones.

Las actuaciones de rehabilitación y eliminación de humedades, para lo cual se han empleado materiales compatibles con los originales de cuando la capilla se construyó en el año 1800, se han centrado en la creación de una cámara de aire ventilada bajo la solería y en el perímetro interior detrás del zócalo de mármol, conectado todo ello mediante unas conducciones al exterior.

Así, se ha creado una aireación permanente de los muros y del subsuelo. Además, para reforzar este sistema, se ha instalado una barrera química de inyección de gel de siliconatos.

Asimismo, se ha llevado a cabo una restauración integral de los elementos pétreos de la portada y de los elementos ornamentales exteriores, mediante trabajos especializados de limpieza, consolidación, reparación de grietas y reposición de las partes deterioradas con materiales compatibles con los originales.

La intervención se ha completado con un tratamiento de protección frente a la humedad y ha permitido, además, recuperar y poner en valor las pinturas murales originales de la capilla, contribuyendo a preservar uno de los elementos patrimoniales más singulares de este inmueble histórico.

En cuanto a la reparación de la humedad existente a nivel de la cornisa que corona el entablamento exterior, se ha eliminado el cableado que discurría sobre la misma y se ha colocado un elemento protector e impermeabilizante. Además, se han llevado a cabo las reconstrucciones y reposiciones de cornisas, molduras y elementos decorativos deteriorados.

Por último, la rehabilitación también ha incluido la renovación de la instalación eléctrica, así como la instalación de un sistema de videovigilancia y la reparación de la cerrajería metálica de la puerta de acceso.

El presupuesto total de la actuación ha ascendido a 133.766,94 euros, debido a la necesidad de acometer durante la ejecución de las obras actuaciones no previstas inicialmente, entre las que destacan la reparación de la cubierta y la recuperación y restauración de las pinturas murales originales de la capilla, de gran valor patrimonial.

De este importe, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, ha aportado 46.768 euros, mientras que la Cofradía del Rescate ha asumido una inversión de 88.763,31 euros para hacer posible la ejecución completa de los trabajos.