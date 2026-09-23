El Ayuntamiento de Málaga invierte más de 350.000 euros en las obras de renovación de saneamiento en La Mosca

Archivo - Vista exterior del Ayuntamiento de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado las obras del proyecto de renovación de saneamiento de la barriada de La Mosca, en el distrito este, por un importe total de 353.351,48 euros (IVA incluido). La ejecución de los trabajos ha sido concedida a la empresa Hermanos Pérez Garrán SL con un plazo de ejecución de estas de cuatro meses.

El Consistorio malagueño ha explicado en un comunicado que las actuaciones contemplan la sustitución de la red de saneamiento de las calles Escritor Maruján Cabrera, Escritor Francisco Fernández y Escritor Ortega Solórzano, así como el pasaje de unión entre ambas.

Posteriormente, se procederá también a la renovación del pavimento, infraestructuras urbanas y a la mejora de las condiciones de accesibilidad con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para los peatones en estas calles peatonales.

Asimismo, los trabajos incluyen la adaptación de las arquetas existentes a la nueva rasante y las correspondientes canalizaciones de alumbrado público, la red de telecomunicaciones y la red eléctrica de la zona afectada.