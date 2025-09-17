Ayuntamiento de Málaga licita el desarrollo de un sistema integral para la medición y la gestión de huella del turista

Archivo - Numerosos turistas y malagueños en la playa en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación el servicio para el desarrollo del Sistema Integral para la Medición y Gestión de la Huella del Turista, para "valorar el impacto del comportamiento del turista en la ciudad".

Para ello, se establecerá una metodología basada "en una conjunción de los conceptos de Huella Ecológica, que mide el impacto global del turista sobre los recursos naturales, económicos y sociales; y Huella Digital, que provee información del turista a través de la tecnología digital", según ha informado en un comunicado.

Actualmente, el Consistorio ya dispone de un modelo de cuestionario para rellenar por los turistas, cuyas respuestas, a través de su correspondiente algoritmo de cálculo, ofrecerán un resultado de huella del turista. De esta forma, este nuevo servicio se utilizará para desarrollar esta metodología de análisis y cálculo de los resultados.

El presupuesto base del proyecto asciende a 76.225,72 euros (IVA incluido), el plazo de ejecución es de nueve meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo martes 30 de septiembre.

Esta actuación se impulsa a través de las áreas de Turismo, Sostenibilidad Medioambiental, Innovación y Fondos Europeos y pretende conocer el impacto ecológico que el turista ejerce en la ciudad de Málaga, para lo que se lanzará una herramienta de cálculo, que valorará aspectos relacionados con movilidad, residuos, uso del agua y de la energía.

De esta forma, se podrá calcular la huella de carbono relacionada con su viaje a la ciudad. Este proyecto combina el uso de datos abiertos, herramientas tecnológicas y sistemas de participación activa para generar un modelo de gestión escalable, eficiente y sostenible que beneficie tanto al medioambiente como a la sociedad y economía locales.

Además, el enfoque innovador del proyecto incluye la participación activa de los turistas a través de una 'app' interactiva, complementada con un sistema de gamificación que incentive la adopción de prácticas sostenibles. Esto, junto con la integración de tecnologías como 'dashboards' interactivos y plataformas de gestión de datos, permitirá al Ayuntamiento tomar decisiones basadas en evidencias.

PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE

Este servicio se engloba dentro de las actuaciones incluidas en el Plan de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Málaga, que apuesta por la descentralización del destino mediante la ejecución de una quincena de actuaciones que suman una inversión de tres millones de euros.

Estas actuaciones se reparten en cuatro ejes programáticos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad. Todas ellas van en la línea de las medidas del programa de Gobierno municipal para este mandato.

El Plan de Turismo Sostenible se financia con fondos europeos Next Generation en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se incluye en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022 de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

En concreto, la puesta en marcha de este sistema integral para la medición y gestión de la huella del turista se enmarca en el eje de mejora de la eficiencia energética del plan, que abarcará una inversión total de 609.652,50 euros.