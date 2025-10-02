El Ayuntamiento de Málaga licita las obras de adecuación y acondicionamiento del MUCAC Mayoristas

Archivo - Imagen del logo de MUCAC basada en idea de museo como espacio abierto a sociedad, al arte y a nuevas experiencias - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha sacado a licitación las actuaciones de adecuación y acondicionamiento de la sede del nuevo espacio expositivo en el que se convertirá MUCAC Mayoristas, por un importe de 1.050.452,74 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses. Las empresas interesadas en la ejecución del proyecto disponen de un plazo de 20 días naturales para presentar sus ofertas.

Desde el Ayuntamiento recuerdan en un comunicado que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía informó favorablemente del proyecto presentado por el Consistorio para la reforma de este edificio el pasado mes de abril, ya que el inmueble, ubicado en calle Alemania, es un Bien de Interés Cultural (BIC) y se localiza en el Conjunto Histórico de Málaga.

El objeto del proyecto es el de dar solución a los problemas de humedad procedentes de la cubierta, así como de la evacuación del saneamiento a nivel del sótano.

La propuesta pasa por la eliminación de las filtraciones de la cubierta principal y de los lucernarios que dan a planta baja y planta sótano, incluyendo la reparación de los efectos producidos en las plantas inferiores. Por otro lado, se reconvertirán los actuales aseos de la planta baja en vestuarios y éstos se ubicarán en el actual emplazamiento de la consejería, trasladando ésta a un lateral junto a la entrada principal.

Las actuaciones previstas de forma más concreta se basan en la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento, así como la actualización de los aseos de la planta primera. También se realizarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado y se repararán los petos de la cubierta.

Por último, por un lado, se recuperará la iluminación natural a través de los huecos de ventilación en forma de hileras de pequeños cuadrados, situados en la parte alta de la actual biblioteca eliminando el actual tratamiento que tienen; y por otro, se pintará con pintura plástica mate en las zonas del interior y pintura pétrea exterior de toda la fachada de modo que se recupere su color original en tono rojizo.

MUCAC: UN NUEVO ESPACIO Y DOS SEDES

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Málaga anunció la creación de un nuevo equipamiento cultural bajo la denominación de MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) que contaría con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta). Este nuevo equipamiento ofrece un plan museológico conjunto para estos espacios y plantea consolidar el éxito cosechado por ambos en estas décadas, con un cambio de modelo de gestión directa que apuesta por lo público.

Durante el cierre temporal de Mayoristas (antiguo CAC Málaga) se ha programado el proyecto 'Misión Málaga', con once fotógrafos españoles de trayectoria consolidada que durante un año realizarán un trabajo fotográfico en los once distritos y que culminará con la edición de publicación y exposición de una selección de las fotografías.

Al mismo tiempo, durante las obras de acondicionamiento de Mayoristas, se ha programado un ciclo performativo que llevarán a cabo destacadas artistas españolas y latinoamericanas en esta disciplina, que se presentará en la plaza de la sede de Mayoristas y que comenzará en los próximos meses. Estas actividades tendrán un carácter gratuito.

En cuanto a los equipamientos, contará con cuatro salas expositivas y una zona de laboratorios artísticos. Los laboratorios de artistas serán implantados para permitir que compartan con estudiantes y profesionales del arte y la cultura y el público en general sus obras, los procesos creativos y las dificultades inherentes a la creación artística. Esta sede seguirá contando con servicio de restauración y tienda librería, ambos como concesiones de servicio.

En lo relativo a la imagen, en el mes de febrero se presentó la marca MUCAC, que está basada en la idea de 'Museo Abierto', ya que refleja su accesibilidad, conexión con la sociedad y capacidad de adaptación a las nuevas formas de experimentar el arte. Tanto la sede de La Coracha como la de Mayoristas compartirán la misma imagen en todos los soportes de difusión, aunque con mínimas variaciones en el diseño, como el color, para distinguir entre las dos localizaciones.

PLAN ESTRATÉGICO

El MUCAC (que gestiona la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales) se concibe en sintonía con la definición de museo aprobada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 2022, que se refiere a estos espacios como una "institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial.

Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento".

En los próximos cinco años, el MUCAC trabajará en tres ejes principales. Por un lado, la ampliación de la colección permanente. Como punto de partida, en la programación se trabaja con los fondos de la colección municipal que asciende a 632 registros y que seguirá aumentando con la adquisición de nuevos fondos. Así, en diciembre del año pasado, el Ayuntamiento recibió una veintena de obras de arte realizadas por artistas malagueños y andaluces entre 1946 y 2023 por un valor de 175.000 euros (sin IVA).

El MUCAC contará para las donaciones y adquisiciones con un comité compuesto por profesionales en el ámbito cultural y artístico, que conocen el tejido creativo local, nacional e internacional, y que proceden del sector de la gestión cultural, el comisario o el académico.

Por otro lado, el Programa de exposiciones temporales con propuestas y proyectos plurales de carácter local, nacional e internacional. En este apartado se trata de plantear aproximadamente una quincena de exposiciones temporales anuales en total en ambas sedes, con una duración mínima de cinco a seis meses cada una de ellas.

Y, por último, el Programa de investigación y difusión de conocimiento, que comprenderá los laboratorios y residencias de artistas, así como lo relativo a las actividades públicas y la mediación y públicos.

MUCAC LA CORACHA

Actualmente, en el MUCAC La Coracha se puede ver la exposición 'Ayer. Colección 1940-1990', que estará en este espacio hasta 2027. La programación expositiva se completa con las muestras de Francoise Vanneraud, Mona Kuhn, el audiovisual de Cristina Lucas y, hasta el próximo lunes, la exposición 'Omnímoda. La fotografía como display'.

En el mes de noviembre, tras la clausura de la exposición de Mona Kuhn, se podrá ver el trabajo de Ricard Terre, que presentará un proyecto realizado ad hoc para el MUCAC La Coracha. Y para el mes de diciembre, este espacio acogerá una muestra dedicada a Rafael Pérez Estrada.

La programación expositiva del MUCAC La Coracha se completa con talleres, charlas, encuentros y mesas redondas que tienen como punto de partida las exposiciones que acoge el espacio municipal.