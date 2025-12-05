El Ayuntamiento de Málaga licita el suministro de cuatro nuevos vehículos de bomberos

Archivo - Vehículo autobomba de la flota de los bomberos del Ayuntamiento de Málaga en una imagen de archivo - EMERGENCIAS 112 - Archivo

En el marco del plan de inversiones para renovar la mitad de la flota MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha sacado a licitación la incorporación de cuatro nuevos vehículos para el Real Cuerpo de Bomberos, con un presupuesto base de licitación de 2.188.402,5 euros (IVA incluido).

En concreto, se van a adquirir un vehículo con autoescala automática articulada de 32 metros, dos autobombas nodrizas pesadas y un furgón de apoyo logístico. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 7 de enero de 2026.

Se trata de la segunda tanda de las licitaciones programadas en el marco del plan de inversiones impulsado para renovar la flota del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento que contempla la adquisición hasta 2028 de un total de 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros).

El presupuesto total estimado es de 10.956.000 euros, con el que se pretende rebajar la edad media del parque móvil e incorporar nueva tecnología que permita reducir el impacto ambiental y los costes de mantenimiento. Actualmente, el Real Cuerpo de Bomberos cuenta con 54 vehículos --34 pesados y 20 ligeros--, por lo que el plan de inversiones supondrá la renovación de la mitad de la flota, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En este sentido, han recordado que el pasado mes de julio el Ayuntamiento adjudicó la compra de ocho nuevos vehículos de la primera tanda de licitaciones, por un importe de 4.728.687,26 euros (IVA incluido).

El lote comprendía la adquisición de una autoescala de 42 metros articulada para rescates en altura para reemplazar las prestaciones que ofrece el actual brazo extensible, dos autobombas rurales pesadas, un vehículo ligero para el rescate en altura y dos furgones de útiles varios que se utilizan para asistencia en accidentes y que van equipados con material de rescate y salvamento.

Asimismo, en el capítulo de inversiones del presupuesto para el año 2026 figura otra partida para una tercera tanda de licitaciones para la adquisición de nuevos vehículos.