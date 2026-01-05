El Ayuntamiento de Málaga mantiene la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos este lunes

Archivo - Foto de archivo de la visita de SSMM Reyes Magos a la ciudad de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que mantiene la cabalgata de Reyes Magos prevista para la tarde de este lunes a partir de las 18.00 horas, en la que se repartirán unos 20.000 kilos de caramelos y gominolas con 13 carrozas y espectáculos.

Así lo han indicado en mensajes en su cuenta de la red social X, consultados por Europa Press, en los que han señalado que a las 17.00 horas, sus Majestades saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia.

Después, desde el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, alumna de Escuelas Ave María, va a leer la carta a los Reyes Magos y a saludar a Sus Majestades en representación de todos los niños y niñas de Málaga.

A las 18.00 horas está previsto que comience el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

A través de la misma red social, el Consistorio ha informado también de que se ha activado desde las 10.00 horas el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Cabalgata, que sustituye al activado desde el 28 de noviembre de 2025 con motivo de la Navidad.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha activado un plan de movilidad y seguridad con motivo de la Cabalgata de Reyes 2026. Así, han señalado que las salidas y entradas de los aparcamientos municipales de Camas, Tejón y Rodríguez, Plaza de La Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía, estarán condicionadas a los cortes de tráfico progresivos que realizará la Policía Local.

Por su parte, los aparcamientos de Salitre, San Juan de la Cruz, Carlos Haya, El Palo, Pío Baroja y Cruz de Humilladero permanecerán abiertos.