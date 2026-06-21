El Ayuntamiento de Málaga mejora el acceso gratuito de la ciudadanía a la conexión wifi en su red de bibliotecas

Archivo - Imagen de archivo de la Biblioteca Cánovas del Castillo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones en coordinación con el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, está impulsando la instalación de una nueva red wifi de acceso gratuito para la ciudadanía para su red de bibliotecas públicas municipales. Este servicio, que cuenta con una inversión de casi 300.000 euros, beneficiará a las personas usuarias de la red de bibliotecas municipales, así como de la sala de estudio 360 situada en la avenida José María Garnica.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de este servicio, con un presupuesto base de 299.959 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de julio, según se recoge en una nota del ayuntamiento.

La iniciativa plantea una nueva solución tecnológica, moderna y avanzada, orientada a sustituir el actual equipamiento inalámbrico municipal de estos espacios, lo que supone una mejora significativa de este servicio.

El nuevo pliego establece que el despliegue deberá contar, como mínimo, con tecnología wifi 6, lo que dotará a los centros de una red de altas prestaciones con una elevada capacidad de conexión, puede alcanzar un 1GB, y baja latencia. Con esta actuación se da continuidad al proceso de modernización de redes de acceso público en dependencias municipales, tras la implantación de un sistema inalámbrico en los mercados municipales de la ciudad.

La plataforma tecnológica dará cobertura a diferentes casos de uso para el registro y la validación de la ciudadanía, como integración con aplicaciones externas (el sistema permitirá dar acceso directo a los usuarios validados en bases de datos externas, permitiendo de este modo la autenticación directa a través del carné de usuario de la red de bibliotecas); acceso mediante SMS (el espacio web solicitará el número de teléfono móvil para remitir un mensaje de texto automático con las credenciales de acceso correspondientes), y acceso por correo electrónico (permitirá el registro a través de una dirección de correo electrónico, incorporando además la modalidad de aprobación automática).

Se concibe bajo una solución integral 'llave en mano' compuesta por puntos de acceso inalámbricos (APs), cableado estructurado, equipos conmutadores (switches LAN) y cortafuegos (firewalls). El sistema aislará y blindará las comunicaciones de los ciudadanos de manera independiente a la infraestructura física y electrónica de la red corporativa interna del ayuntamiento. Asimismo, se garantizará en todo momento la confidencialidad de las transmisiones mediante protocolos avanzados de autenticación y cifrado de datos extremo a extremo entre el punto de emisión y el terminal receptor.

En cumplimiento del marco legal vigente, el sistema registrará de forma vinculada los detalles de navegación, el direccionamiento físico de los dispositivos y el mecanismo de identificación empleado (teléfono o correo), asegurando la trazabilidad exigida por la normativa sectorial de telecomunicaciones.

Junto a las herramientas de navegación ciudadana, la infraestructura incorporará soluciones de geolocalización y presencia. El procesamiento y análisis de estas métricas automatizadas de conectividad y concurrencia permitirá al Consistorio evaluar y explotar de forma centralizada la información recabada para optimizar los recursos públicos ofertados, ajustándose a las directrices fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Ley General de Telecomunicaciones (Lgtel).

Los pliegos determinan asimismo que todos los elementos de software o hardware propuestos por los licitadores para el correcto funcionamiento de la solución deberán incluirse sin costes adicionales para la administración.

SEDES INCLUIDAS EN EL SERVICIO WIFI

El plan de implantación alcanzará de forma inicial a 19 espacios, aunque el pliego contempla la posterior incorporación de sedes adicionales que propongan las empresas licitadoras de forma complementaria. Las ubicaciones contempladas en el contrato son: Biblioteca Alberto Jiménez Fraud (calle Doctor Gálvez Moll, nº 15); biblioteca Bernabé Fernández-Canivell (calle Practicante Pedro Román, 7); biblioteca Cristóbal Cuevas (José Canalejas, 8-Plaza Eduardo Dato, 1); Biblioteca Dámaso Alonso (Alcalde Nicolás Maroto, 18); biblioteca Emilio Prados (Almería, 43/45); biblioteca Francisco de Quevedo (plaza de la Luz, nº 1): biblioteca Francisco Guillén Robles (plaza de Valentín Ortigosa, 2); biblioteca Jorge Guillén (calle Eslava, 8/10); biblioteca Jorge Luis Borges (Ramírez Arcas, 2); biblioteca José María Hinojosa (Manuel Rivadeneyra, 8); biblioteca José Moreno Villa (Maestro Vert, 21/23); biblioteca Manuel Altolaguirre (Calatrava, 6-calle Rambla, 21); biblioteca Miguel de Cervantes (Martínez Maldonado, 58); biblioteca Narciso Díaz de Escovar (Niño de Gloria, 2); biblioteca Serafín Estébanez Calderón (El Pilar, 3-calle Ronda del Norte, 11-13); biblioteca Vicente Espinel (Balzac, 2-calle Escritora Matilde del Nido, 1); biblioteca María Zambrano (Guadalete, 6, 1º); biblioteca Salvador Rueda (avenida Ramón y Cajal, 24), y Sala de Estudio 360 (avenida José María Garnica, 5).

A través de este despliegue, el Ayuntamiento de Málaga avanza en su estrategia de "transformación urbana y digital, orientada a equilibrar el acceso a los recursos tecnológicos y reducir la brecha digital entre la ciudadanía".

La implantación de estas infraestructuras públicas de alto rendimiento dota a la red formativa local de herramientas "estables y seguras, diseñadas para responder eficazmente a las necesidades actuales de investigación, aprendizaje, ocio y tramitación administrativa digital de la población", según el consistorio.