El Ayuntamiento de Málaga ofrece su ayuda a Venezuela por los terremotos registrados

25 June 2026, Venezuela, Caracas: Debris lies in front of a building in the western part of downtown following the devastating earthquake. - Ivanna Laura/dpa

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Acción Exterior, ha contactado con la cónsul general de Venezuela en España, Nancy Lira Ochoa, para trasladar sus condolencias por los terremotos en distintas zonas del país registrados el miércoles.

Además, el Consistorio se ha puesto a disposición de Venezuela para colaborar en la ayuda a las personas afectadas mediante la organización de campañas de recogida de productos y recursos que sean necesarios o a través de la cooperación institucional que pueda contribuir a paliar los efectos de esta tragedia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga se suma este lunes al minuto de silencio convocado por la FEMP y se guardará en las escalinatas del Consistorio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano.