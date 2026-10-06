El Ayuntamiento organiza la exposición de los artistas alemanes Abena Bauer y Sebastián Gessenharter - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga organiza la exposición de los artistas alemanes Abena Bauer y Sebastián Gessenharter con motivo del hermanamiento entre Málaga y Passau.

Las salas de la Sociedad Económica de Amigos del País acogen el trabajo creativo que estos dos artistas alemanes han desarrollado en la ciudad de Málaga con motivo del programa de intercambio cultural entre las dos ciudades.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al cónsul de Alemania en Málaga, Franko Strit; el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, José María Ruiz Povedano y Verónica Romero han presentado esta exposición en la que también han estado presentes la teniente de alcalde de Passau, Erika Träger, la presidenta de la Asociación Hispanoalemana (AHA), Patricia Vázquez, junto a otros representantes del colectivo.

La exposición está organizada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico y comisariada por la artista Verónica Romero, que dirige este intercambio, por el que han pasado más de medio centenar de artistas desde su creación en 2006.

En su obra, Abena Bauer explora diversas técnicas, combinando dibujos con tejidos y texturas, y se mueve en la frontera entre la fantasía y la realidad. A través de los temas en constante cambio que la inspiran, busca encontrar la belleza y crear un lugar donde se pueda soñar, un lugar del que uno pueda llevarse algo de vuelta al mundo real.

Abena Bauer nació en 1990 en Vilshofen an der Donau. Varias mudanzas llevaron a su familia a Flensburg, donde se graduó en el instituto en 2009. En 2010, se trasladó a Berlín y completó una formación profesional como diseñadora de moda. En 2014, se mudó a Passau y trabajó durante cinco años como responsable de textiles en un estudio de producción de fotografía y vídeo.

Desde 2020, trabaja como ilustradora, diseñadora, diseñadora de vestuario y artista autónoma. Desde principios de 2025, también forma parte del equipo del taller de vestuario del Teatro Municipal de Passau. Abena colabora con el proyecto Bergfried Kultur desde 2021 y forma parte de la junta directiva de Bergfried Kultur e.V. desde 2022.

Por su parte, para Sebastian Hessenharter, el proceso pictórico constituye otra vía de reflexión. No existe un hilo conductor que atraviese toda su obra, si bien se interesa principalmente por la pintura figurativa.

Los focos de atención se sitúan, por un lado (teórico o temático), en la persona en particular y la naturaleza en general, y por otro (medio), en la pintura misma como abstracción y sus posibilidades de representación y alteración de la realidad. La observación y la imaginación son los principales vehículos en esta búsqueda de expresión.

Sebastian Gessenharter nació en Passau en 1988. Estudió arte e historia del arte en la Universidad de Ratisbona y posteriormente se trasladó a Karlsruhe para estudiar pintura con Corinne Wasmuht en la Academia Estatal de Bellas Artes. Tras graduarse, regresó a Passau, donde reside y trabaja actualmente.